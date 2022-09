Llegó el final: Los emotivos momentos del retiro de Roger Federer del tenis profesional

Y llegó el final. Roger Federer se despidió del tenis mundial este viernes con presencia de las estrellas de este deporte que fueron testigos de las lágrimas del suizo.



Y es que las lágrimas ni fueron solamente de parte de Roger, Rafael Nadal no pudo contener y también le regaló una emotiva despedida a su colega. Entre los dos se disputan el título al mejor de la historia. Fueron muchos años donde se combatieron codo a codo.



Luego del encuentro, estas fueron las reacciones de Federar tras saber que el fin de su carrera se volvió realidad.

"Ha sido un día maravilloso. Les he dicho a los chicos que estoy feliz, no triste", comenzó diciendo en su discurso un Federer que tuvo que dejar de hablar en varias ocasiones al romper a llorar, sobre todo cuando agradeció el apoyo de sus padres, su esposa Mirka y sus hijos, todos presentes para el adiós.



"Jugar con Rafal y tener aquí a todos estos grandes (jugadores), a todas estas leyendas... ¡gracias!", acertó a decir en otro momento, añadiendo que había "disfrutado mucho" haciendo todos esos rituales pre-partido y saltando a la cancha una vez más, pese a reconocer que no estaba en gran forma.

🎾 | Adios, Su Majestad Federer: pic.twitter.com/sr7wMS0zdB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 23, 2022



A las lágrimas de Federer tras el partido se unieron las de Nadal, las de los 17.000 espectadores que llenaron el O2 Arena de Londres y las de todos los aficionados al tenis, que ven como este sábado ya (el partido acabó pasada la medianoche londinense), se cierra un capítulo de la historia del tenis con la retirada de uno de los mejores jugadores que ha empuñado nunca una raqueta.

🎾 | AHORA: Roger Federer: “Gracias a mi esposa, mis hijos, a todos…”

pic.twitter.com/SFRLI7vbl1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 24, 2022

En la sesión diurna, el noruego Casper Ruud y el griego Stefanos Tsitsipas colocaron en ventaja al equipo europeo, tras superar a Sock (6-4, 5-7 y 10-7) y el argentino Diego Schwartzman (6-2 y 6-1), respectivamente.

Roger Federer y Rafael Nadal, entre lágrimas. Foto tomado de Internet

Por la noche, antes del duelo esperado por todo el mundo, el australiano Alex de Miñaur dio el primer punto al equipo Resto del Mundo tras imponerse al británico Andy Murray por 5-7, 6-3 y 10-7.

Roger Federer, extenista suizo. Foto AFP

La 5ª edición de la Laver Cup, las cuatro primeras las ganó Europa, continuará el sábado y domingo, aunque Federer ya advirtió que el dobles junto a Nadal sería el último partido de su carrera.