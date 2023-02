La Copa Oster WTA 125 de Cali tendrá este domingo una final argentina

Las argentinas Paula Ormaechea y Nadia Podoroska lucharán este domingo (1:30 p.m.) por la corona de la Copa Oster WTA 125 que se disputa en el Club Campestre de Cali.

La primera en matricularse a la final fue Paula Ormaechea, quien se impuso por 7-5 y 6-3 a la brasileña Laura Pigossi, medallista de bronce en dobles de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y quien oficiaba como la segunda cabeza de serie. De esta manera, la nacida en Súnchales tomó revancha de lo acontecido diez años atrás, cuando cayó en semifinales de la Copa Bionaire, también en Cali, a manos de la española Lara Arruabarrena, a la postre campeona.



“Estoy muy feliz por la victoria. Ha sido una semana altamente positiva para mí; deseo cerrarla con el título”, fueron las palabras de Paula al final del partido, quien aprovechó el espacio para agradecerle a la colombiana Karen Castilblanco, quien la está acompañado como coach esta semana. “Ha sido muy útil, nos conocemos desde hace años y ha sido vital durante este torneo”, añadió.



Después el turno fue para Nadia Podoroska, quien se impuso con parciales de 6-4 y 6-1 a la colombiana Emiliana Arango, apagando la ilusión del público local de tener a una de sus representantes en la final.



En el primer set, Podoroska vino de menos a más, inicialmente estuvo abajo 1-3, pero apeló a su experiencia para tomar la delantera en el partido; en el segundo set, dio continuidad a su dominio, no permitió la reacción de ‘la paisa’ para ponerle punto final a su aventura en la capital vallecaucana.



Nadia, semifinalista de Roland Garros 2020 y ex N.°36 del ranking WTA, agradeció al público por el buen comportamiento durante el partido. “No es común que esto ocurra, en otros países los asistentes acuden a groserías, a ruidos durante el servicio, acá no. A pesar de enfrentar a una colombiana, se comportaron muy bien y en ningún momento me sentí incómoda”, fueron sus palabras.



Este será el primer enfrentamiento entre ambas; si Ormaechea es campeona, ascenderá hasta el puesto N.°136 del ranking ATP, entre tanto, si la victoria queda en poder de Podoroska, este lunes amanecerá en la casilla N.°114.