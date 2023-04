La Copa Colsanitas se quedó sin representantes colombianas

Se definieron los cuartos de final de la 30ª Copa Colsanitas con malas noticias para los intereses colombianos ya que ninguna jugadora local avanzó a la fase de los ocho mejores del único certamen WTA 250 de Suramérica, luego de la derrota de Emiliana Arango por 4-6 y 3-6 con la española Sara Sorribes-Tormo, séptima preclasificada.

“Me voy contenta por la victoria que se dio en esta Copa Colsanitas; desafortunadamente, en esta oportunidad fue totalmente lo opuesto, di lo mejor de mí, toca seguir aprendiendo y mejorando”, expresó la jugadora cafetera.



“Tengo muchas ganas de seguir escalando en el ranking WTA, quiero lograr más triunfos sobre jugadoras Top-100”, complementó Emiliana, deportista que ahora se enfocará en la Zona Américas de la Billie Jean King Cup.



“Me siento muy afortunada por estar acá de nuevo, llevaba mucho tiempo sin competir; además de eso, voy a tener la oportunidad de representar a España en la serie contra México en la Billie Jean King Cup la próxima semana, sin duda alguna, lo conseguido acá es motivante”, manifestó Sara Sorribes, quien volvió a jugar después de seis meses, tras recuperarse de una fisura en la costilla y una lesión en su pie derecho.



En dobles, el tenis cafetero también se quedó sin representantes, luego de la caída de Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez, quienes cedieron por 4-6, 6-4 y 6-10 con la dupla de la bielorrusa Lidziya Marozava y Laura Pigossi, tras una hora y 26 minutos de partido.



En ese orden de ideas, los cuartos de final de la 30ª Copa Colsanitas presentada por Zurich se jugarán de la siguiente manera: Tamara Zidansek (SLO) Vs. Payton Stearns (USA), Kamilla Rakhimova (RUS) Vs. Sara Sorribes (ESP), Laura Pigossi (BRA) Vs. Francesca Jones (GBR) y Nuria Brancaccio (ITA) Vs. Tatjana Maria (ALE); de este grupo, Jones y Brancaccion jugarán por primera vez los cuartos de final de un torneo de la categoría WTA 250.