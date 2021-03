Jugadoras procedentes de 15 países estarán presentes en la Copa Colsanitas WTA 250

Juan Carlos Pamo

A pocas semanas del inicio de la Copa Colsanitas WTA, se conocieron los nombres de las deportistas que dirán presente en la vigésimo octava edición del torneo de tenis más importante que se celebra en Colombia y en Suramérica.



El torneo contará, entre otras, con la presencia de Nadia Podoroska (Argentina), Caroline García (Francia), Saisai Zheng (China), Tamara Zidansek (Eslovenia), Kaja Juvan (Eslovenia), Arantxa Rus (Países Bajos), Sara Sorribes (España) y Patricia María Tig (Rumania) en el cuadro principal. Entretanto, Jessica Plazas, Antonia Samudio, Kelly Vargas y Mariana Manyoma serán las representantes colombianas en el cuadro clasificatorio.



La Copa Colsanitas WTA ha sido a lo largo de estos 28 años la plataforma del tenis femenino en Colombia, dándoles a las jugadoras de nuestro país la oportunidad de sumar puntos WTA en casa. Las colombianas Cecilia Hincapié y Fabiola Zuluaga (campeona en las ediciones 99', 02', 03' y 04') han sido dos de las máximas exponentes locales; también cabe resaltar a Mariana Duque, quien es, hasta el momento, la última tenista colombiana que ha levantado este trofeo (en 2010).



Para esta versión, María Camila Osorio y Emiliana Arango serán las representantes del Equipo Colsanitas en el cuadro principal.



Osorio, actual 186° en el ranking femenino, campeona del US Open Juvenil 2019 y número 1 del mundo juvenil en 2019, estuvo presente en la ceremonia de presentación y expresó su entusiasmo por hacer parte de esta edición de la Copa Colsanitas.

¿Qué siente con el regreso de la Copa Colsanitas WTA?

Bueno, ahora con el regreso de la Copa WTA estoy muy feliz y emocionada, y con muchas ganas de participar en este lindo evento. Bogotá es un torneo muy especial para mí por muchas razones, fue el primer torneo grande en el que pude participar, desde que era muy pequeña, creo que desde los 14 años jugué mi primera qualy aquí y en 2019 tuve, hasta ahora, el mejor resultado en torneos profesionales; llegué a cuartos de final. El torneo me hizo mucha falta el año pasado, tenía muchas ansias de estar ahí, pero bueno, este año estoy emocionada de volver a jugar en casa.

¿Qué se encuentra haciendo antes del torneo?

En este momento me encuentro jugando el WTA 250 de Monterrey, recientemente pasé el qualy y estoy esperando estos días para volver a competir. Estamos con bastante confianza, ya que he ganado dos partidos bastante exigentes que me servirán para la Copa Colsanitas WTA de Bogotá.

¿Qué expectativas tiene de las jugadoras de esta versión de la Copa Colsanitas?

El torneo siempre tiene jugadoras muy buenas. En 2019 vinieron Amanda Anisimova, Jeļena Ostapenko, entre otras jugadoras de muy buen nivel. Este año tiene grandes competidoras, así que como siempre será una competencia bastante exigente.



Solo me queda darles las gracias a las personas que hacen posible este evento. Estoy emocionada por hacer parte de esta copa y agradecida con Colsanitas por darnos el apoyo a las juradoras jóvenes para seguir creciendo y avanzando en esta linda carrera del tenis, la cual es bastante larga y difícil. Jugar un torneo de esta magnitud es muy importante para todas nosotras.



La Copa Colsanitas WTA 2021 se llevará a cabo del 3 al 11 de abril en el Country Club de Bogotá, por motivos de bioseguridad se realizará a puertas cerradas.