Juan Sebastián Gómez se quedó con el título del Open de Tenis en Manizales

Los aficionados que colmaron las gradas de la cancha número uno del Tenis Club se emocionaron como hacía rato no ocurría en el escenario.

Vibraron con las jugadas de la final del Open de la Feria de Manizales, la que le ganó 6-4 y 6-3 el bogotano Juan Sebastián Gómez al mexicano Álex Hernández.



El juego duró 1 hora y 15 minutos. Empezó y rápidamente el "manito" se fue arriba en el marcador. Lo puso 4-0. Pero llegó la reacción del bogotano que lo igualó y pasó de largo.



"Me costó soltar, estaba tenso, quería ganar, pero solté, me metí en el juego y lo saqué adelante", indicó Juan Sebastián.



"Se empezó bien, seguro, pero Juan subió y ya no sentí bien la bola, quizá al altura pesó", explicó Hernández.



Es la tercera confrontación entre ambos y la primera que gana el colombiano.



Después de haberlo igualado, Juan Sebastián mantuvo el control y finalmente lo ganó.



El Open, que abrió el calendario nacional, tuvo el apoyo de la Alcaldía de Manizales, La Industria Licorera de Caldas y Casa López.

Anuncian torneo

Por su parte, Sebastián Giraldo, presidente de la Liga Caldense de Tenis, anunció en la premiación que a mitad de año hará un torneo internacional en alianza con el Tenis Club.