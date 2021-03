Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ya tienen rivales para el Masters 1000 de Miami

Juan Carlos Pamo

Tras la celebración del título del ATP 500 de Dubái, los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, ya piensan en lo que será su participación en el Masters 1000 de Miami.



El evento, suspendido el año pasado por la pandemia de la covid-19, reveló su cuadro y en primera ronda los doblistas colombianos se enfrentarán a los serbios Nikola Cacic y Dusan Lajovic. El duelo está programado para este jueves, pero no se ha confirmado su horario.

Los colombianos, que fueron finalistas de este certamen en 2014, cuando cayeron antes los hermanos estadounidenses Bob y Mike Bryan, buscarán su primer título en Miami y el tercero de un Masters 1000 luego de alcanzar los trofeos de Roma en 2018 y 2019.



Tras la celebración en Dubái, Juan Sebastián Cabal aseguró que, pese a estar felices por su primer título de la temporada, no pueden desconcentrarse porque aún hay retos por delante.



"Esto sigue, no para aquí y nos da un envión para seguir porque sabemos que para nosotros los últimos meses no han sido nada fáciles. Así que esto significa mucho ya que las cosas se están dando de nuestro lado, por eso toca seguir trabajando para tener resultados más grandes”, comentó Cabal en diálogo con la Federación Colombiana de Tenis.



Además de la dupla número uno del mundo, el singlista colombiano Daniel Elahi Galán también hará parte del cuadro principal del certamen estadounidense.



El bumangués, 113 del ranquin ATP, ingresó de forma directa al torneo ya que varios tenistas se retiraron a última hora. De este modo el colombiano evitó la qualy, de la cual, precisamente, saldrá su rival en primera ronda.



El Masters 1000 de Miami se disputa desde el 22 de marzo hasta el 4 de abril.