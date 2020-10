Juan Sebastián Cabal y Robert Farah buscan el paso a semifinales de Roland Garros

Juan Carlos Pamo

La pareja número 1 del circuito de dobles, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, buscarán este lunes su paso a las semifinales del Roland Garros.



Los vallecaucanos pretenden igualar su mejor marca en el torneo de polvo de ladrillo, en el que llegaron a semifinales el año pasado -Cabal, en compañía del argentino Schwank, jugó la final en 2011-.



El juego enfrentará a Juan Sebastián y Robert con la pareja del danés Frederik Nielsen (puesto 59 en el escalafón de dobles de la ATP) y el alemán Tim Puetz (puesto 65), que dieron la sorpresa al eliminar a los quintos preclasificados, Dodig y Polasek.



El duelo se dará en el tercer turno de la cancha Simonne-Mathieu (aproximadamente 8:00 a.m.) con transmisión por Espn Play.



Las raquetas colombianas avanzaron, muy temprano en la mañana de este domingo, a cuartos de final de Roland Garros al remontar a la dupla formada por el francés Edouard Roger-Vasselin y el austriaco Jurgen Melzer; 4-6, 7-6 (7/3) y 7-6 (7/3).



Cabal y Farah no llegaron en su mejor momento a París, después de que se tuvieran que retirar en la primera ronda de Hamburgo debido a que el primero sufrió molestias en el aductor de su pierna derecha.



Tras los cinco meses de parón del circuito, la dupla había caído antes en su debut en Cincinnati, en octavos del US Open y del Masters 1000 de Roma.



Pero en París han recuperado la forma, superando ya tres rondas. Antes cayeron los franceses Corentin Denolly y Kyrian Jacquet (3-6, 6-2 y 6-3) y la dupla formada por el sueco Robert Lindstedt y el australiano Jordan Thompson, 6-4 y 6-3.