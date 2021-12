Johana Martínez ganó el Open Internacional de Tenis en Silla de Ruedas que se jugó en Cali

Con triunfo de Johana Martínez en femenino concluyó en Cali el XIII Open Internacional en Silla de Ruedas, evento que forma parte del Future Series ITF y que entrega US$ 5.000 en puntos ITF.



Desde el pasado miércoles 15 de diciembre, se jugaron los partidos de los diferentes cuadros en que se dividen los tenistas: categoría Abierta masculina y femenina en sencillos y dobles, categoría Junior y cuadro de consolación.



En la categoría abierta femenina, el título fue para la bogotana Johana Martínez (89 ITF) y que a sus 41 años de edad completa el octavo campeonato en el Open de Cali.



En el duelo de colombianas Martínez impuso su experiencia en finales derrotando en dos sets 6-1 – 6-3 a la juvenil Zuleinny Rodríguez Trujillo (37 ITF) .



“Cali es la ciudad donde más he ganado en mi carrera tenística. Yo no estaba en mi 100%. El primer set lo jugué muy suelta, en el segundo sentí dolor, pero mi experiencia me permitió controlar y ganar el partido”, dijo Martínez, quien llegó a la final luego de ganar en primera ronda a Rosalba Vásquez de México en un doble 6/0.



En cuartos de final venció a María Chávez de Colombia con otro doble 6/0. En semifinales dejó en el camino a la segunda favorita del torneo Valeria Valverde de Costa Rica, lo que le permitió conseguir su cupo a la gran final, que terminó ganando.



Por su parte en el cuadro masculino abierta, el chileno Alexander Cataldo (22 ITF), confirmó que en estas canchas no hay quien le gané.



El chileno superó al costarricense José Pablo Gil de Costa Rica por 6-1 y 6-2.



En la categoría Junior el campeón fue el colombiano Juan Guillermo Peña.