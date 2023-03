Johan Rodríguez no pudo con Mateus Alves y quedó Subcampeón del M25 de Tenis

Una destacada actuación tuvo el tenista colombiano Johan Rodríguez en el M25 Mosquera (Cundinamarca), donde llegó hasta la final, siendo superado en el partido decisivo por el brasileño Mateus Alves con parciales de 2-6 y 6-7(5) luego de una hora y 54 minutos de partido. Esta fue la primera definición para el deportista de 19 años en torneos puntuables para el ranking ATP.



El historial nos mostraba un enfrentamiento entre ambos, el cual se resolvió a favor del jugador auriverde en la final del cuadro clasificatorio del Challenger de Bogotá el año pasado, por lo cual, el nacido en Melgar tenía la ilusión de cobrar revancha. Sin embargo, el arranque del partido no fue el deseado, Alves lució más sólido, quebró en dos ocasiones y con relativa comodidad tomó la delantera en el partido.



El inicio del segundo parcial fue promisorio, Johan de entrada quebró, pero acto seguido su oponente le devolvió el favor, luego cada jugador defendió su saque forzando el tie-break, acá Johan fue el de la iniciativa, en un par de ocasiones estuvo arriba con mini-quiebre, incluso sirvió 5-4, pero justo en ese instante, Alves dio inicio a una seguidilla de tres puntos para quedarse con la victoria y dejar en silencio el campo central del Serrezuela Country Club.



“Fue un torneo positivo; la semana pasada en Anapoima también. Me voy de estos torneos con buenas sensaciones; lastimosamente en la final el resultado no fue el deseado, pero rescató lo bueno de este partido. Seguiré entrenando con mucha disciplina y espero seguir en esta racha”, fueron las palabras de Johan al final del partido.



Johan se marcha del Circuito Cundinamarca de Tenis con dos resultados positivos, pues a esta final se le suman los cuartos de final de la Copa BMW – Mesa de Yeguas 25 años en el municipio de Anapoima. Estos resultados le permitirán acercarse al grupo de los 800 mejores del ranking ATP a partir del 3 de abril, pues por motivo del ATP Masters 1000 Miami, el próximo lunes 27 de marzo no habrá actualización.



“El año pasado no fue el mejor, no obtuve los resultados esperados, me siento feliz por este gran arranque de temporada”, redondeó Johan, quien tendrá semana de descanso y luego se desplazará hasta Ecuador para jugar dos torneos M15 en Santo Domingo de los Tsachilas.



En el torneo femenino, Emiliana Arango también se quedó con el subtítulo, luego de caer 7-6(4), 6-7(5) y 3-6 con la austriaca Sinja Krauss en un partido de dos horas y 52 minutos.