Habrá nuevo campeón: Stefanos Tsitsipas cayó en los cuartos de final del Master 1000 de Montecarlo

El griego Stefanos Tsitsipas (3º ATP), ganador del Masters 1000 de Montecarlo en las dos últimas ediciones, fue eliminado en cuartos este viernes por el estadounidense Taylor Fritz (10º), que se mostró muy superior, 6-2 y 6-4 en una hora y diez minutos.



Fritz, que puso fin a la racha de Tsitsipas de doce victorias consecutivas en la tierra batida monegasca -solo un set perdido-, jugará por un puesto en la final con el ruso Andrey Rublev (6º).



El griego había ganado los tres partidos precedentes entre ambos, en pista dura, pero este viernes Fritz sorprendió en una superficie, la tierra batida, en la que a priori no era favorito.



"Mi nivel fue muy alto, jugué muy bien, ganarle aquí me da mucha confianza", señaló el estadounidense de 25 años, ganador de cinco títulos ATP, entre ellos el Masters 1000 de Indian Wells en 2022.



Fritz, que el año pasado fue eliminado en cuartos por el español Alejandro Davidovich, es el primer estadounidense en alcanzar las semifinales en el Principado desde Vince Spadea en 2003.



Tsitsipas no tuvo ninguna opción en el primer set y en el segundo fue recobrando sensaciones, pero llegó demasiado tarde ante un Fritz lanzado a por el triunfo.



En el primer partido del día Rublev puso fin a la trayectoria de la gran sorpresa del torneo, el alemán Jan-Lennard Struff (100º), 6-1 y 7-6 (7/5).