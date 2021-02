¡Hablaron duro! Juan Sebastián Cabal y Robert Farah arremetieron contra la ATP luego de la eliminación en Australia

Francisco Henao

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, la pareja número 1 del mundo en dobles, criticaron con dureza a la ATP luego de su eliminación el viernes en segunda ronda del Abierto de Australia.



Ambos tenistas denunciaron que la burbuja en Europa es una mentira y que en televisión a la gente le muestran una cosa totalmente distinta a lo que sucede.



“En el US Open se hizo una buena burbuja, pero en el resto de los torneos ATP de Europa fue todo una mentira. No fueron burbujas de verdad, sino ningún jugador se hubiese infectado”, aseguró Cabal al portal 'Ubitennis.es'



Cabal criticó con dureza los protocolos que se llevaron a cabo previo al Abierto de Australia, donde los tenistas tuvieron que estar encerrados en sus hoteles durante muchos días.



"Lo ideal sería volver a casa, hacer una cuarentena de 14 días y luego jugar durante un mes en el mismo sitio. Tampoco tiene sentido que nosotros hagamos 14 días de confinamiento y afuera siga todo igual. Lo mejor sería que hagan una buena burbuja de jugadores y entrenadores y jugar un par de torneos en un mismo lugar sin público”, señaló Cabal.



Dijo que “No tiene sentido que nos obliguen a encerrarnos, mientras los fanáticos van a las canchas y nos cruzamos con ellos. En Roland Garros estaban prácticamente al lado nuestro. Se nos cruzaban a cada rato. Nosotros somos los que nos ponemos en riesgo todo el tiempo, de hecho el año pasado me contagié”.



Farah también se mostró crítico con la ATP al decir que “En la televisión le muestran una cosa a los fans que en la realidad no pasa. Por un lado, nos prohíben darnos la mano luego de cada punto, pero después no nos cuidan en las cosas más básicas. Sinceramente, en Europa hicieron las cosas muy mal”.



Los colombianos perdieron en segunda ronda ante los kazajos Alexander Bublik y Andrey Golubev.