Gran ausencia: Serena Williams anunció que no irá a los Juegos Olímpicos de Tokio

Ricardo Micolta Angulo

La estadounidense Serena Williams anunció este domingo, víspera del inicio de Wimbledon, que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio (23 de julio-8 de agosto).



"No estoy en la nómina olímpica, al menos que yo sepa... Y si estuviese no debería estarlo", declaró la tenista de 39 años, campeona olímpica individual en Londres 2012, precisamente sobre las pistas de Wimbledon.



"Hay numerosas razones que me han llevado a tomar mi decisión sobre los Juegos Olímpicos. No quiero hablar de esto hoy. A lo mejor en otra ocasión, lo siento", añadió.



Además del oro en Londres, Serena tiene otros tres en dobles con su hermana Venus: Sídney-2000, Pekín-2008 y en la capital británica, donde logró el doblete.



"He vivido momentos extraordinarios en los Juegos", dijo.



La pequeña de las hermanas Williams, que cumplirá 40 años en septiembre, busca en Wimbledon su 24º título grande, para igualar el récord de Margaret Court.