Este lunes comenzarán los primeros partidos del cuadro principal del Cali Open 2022

El tenista colombiano Andrés Herrera, con wilcard será el único nacional en escena este lunes festivo, cuando inicie el cuadro principal del "Open Cali 2022", Torneo Challenguer ATP que comenzó este domingo con las qualy en el club Campestre de Cali con participación de 82 jugadores de 28 países de América, Europa y Asia.



La jornada de este lunes que iniciará a las 10:00 a.m. con seis partidos de

clasificación tendrá también cinco cotejos aperturando el cuadro de quienes disputarán el título, donde el colombiano Urrea, se enfrentará en la cancha principal con el argentino Juan Pablo Ficovich, siembra tres del torneo, partido programado para las 11:30 am.



Otros enfrentamientos del cuadro principal en la jornada, lo protagonizarán Facundo Mena (Argentina) Vs Gonzalo Olivera (Portugal) cancha uno; Gonzalo Lima (Chile) Vs Joao Menezes (Brasil), mismo escenario; Nick Hardt (Dominicana) Vs Facundo Juarez (Argentina) cancha dos.



Algunos resultados de la jornada dominical Roman Andrés Burruchaga de Argentina ganó a Johan Rodríguez de Colombia 7-5 6-2.



El indones Mukund Sasikumar ganó 6-2, 6-1 a Juan Pablo Patiño de Colombia.



Ignacio Monzón de Argentina a Enrique Peña (Colombia) 6-2 , 6-2.



Nick Chappell (USA) a Victor Lilov (USA) 2-6, 6-1, 6-3.



Yunseong Chung (Korea ) 6-2- 6-0 al Colombiano Miguel Ángel Sarria



Matthieu Perchicot (Francia) ganó 6-4 1-6 6-3 a Alejandro Mendoza de Bolivia.



Juan Bautista Otegui (Argentina ) a Blu Baker (Gran Bretaña ) 7-6 (7) 6-3.

​

​Matías Zukas (Argentina ) a Maximiliano Estevez (Argentina) 6-4 6-0.



Joao Victor Cou Loureiro (Brasil) a Naoki Nakagawa (Japón)7-6(4) 7-6(3).