Este lunes arranca el US Open con el debut de Camila Osorio y Daniel Galán

Este lunes será la primera jornada del Abierto de los Estados Unidos, el último Grand Slam de tenis en la temporada 2022.



La noticia para Colombia es el debut de Camila Osorio, en el cuadro femenino, y de Daniel Galán, en el masculino.



La cucuteña alista su segunda intervención en el cuadro principal del US Open, donde su rival será la estadounidense Ann Li, con quien cayó en el único enfrentamiento previo, el cual se dio el año pasado en la final del WTA 250 de Tenerife (España).



La organización del certamen americano programó este partido para las 10:00 a.m. (hora colombiana), siendo uno de los duelos que le da apertura al cuadro principal.



El partido entre la jugadora del Equipo Colsanitas y la jugadora local está previsto para desarrollarse en el Campo N.º 13 de Flushing Meadows, sede de este certamen desde 1978.



Por su parte, a Galán le deparó enfrentar en la primera ronda a Stefanos Tsitsipas, cuarto favorito al título y actual número 5 del mundo.



A pesar de que el griego acumula una final de Grand Slam (Roland Garros 2021) y cuatro semifinales (Australian Open 2019, 2021 y 2022; Roland Garros 2020), su aventura en el US Open a lo largo de su carrera no ha sido la mejor, pues en sus cuatro participaciones su mejor resultado fue la tercera ronda en 2020 y 2021.



Este será el primer enfrentamiento entre ambos, y para Galán será la segunda ocasión en su carrera que enfrente en un Grand Slam a un jugador ubicado en el top 5, recordando que en 2020 enfrentó a Novak Djokovic en la tercera ronda de Roland Garros.



El juego iniciará a las 6:00 p.m.