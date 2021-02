¡Escándalo en el Abierto de Australia! El gesto obsceno de una señora a Rafael Nadal en pleno partido

Francisco Henao

Rafa Nadal (N.2 del mundo) , aquejado de problemas físicos en la espalda desde antes del Abierto de Australia, no encontró dificultades para vencer este jueves en segunda ronda al estadounidense Michael Mmoh, mientras que la vigente campeona en Melbourne, la estadounidense Sofia Kenin, no revalidará su título tras caer ante Kaiai Kanepi.



Nadal se sobrepuso a Mmoh (177º y procedente de las calificaciones) , a las molestias físicas, y a las ambientales, en forma de una ruidosa espectadora, que fue expulsada cuando, colocada en su campo de visión, se divertía haciendo gestos maleducados con sus manos al español.



"No la conozco y, sinceramente no tengo ganas de conocerla" , comentó Nadal con una sonrisa.



¡Rafa Nadal se llevó el momento del día! Una señora le "levantó el dedo" y Rafa no lo podía creer. Su reacción fue maravillosa 😆pic.twitter.com/zUzdrUkAOF — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 11, 2021

La espectadora molestó a Nadal durante un buen rato, mostrándole el dedo en forma de peineta, un gesto que es considerado obsceno, y por esa razón debió ser expulsada de las tribunas, ante el aplauso de los demás aficionados.



El mallorquín, que acabó con su rival en 1 hora y 47 minutos 6-1, 6-4, 6-2 se enfrentará al británico Cameron Norrie (69º) , verdugo del ruso Roman Safiullin (183º y salido de las calificaciones) .