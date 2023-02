Empieza el conteo regresivo para la realización de la edición 30 de la Copa Colsanitas 

El Grupo Empresarial Keralty se complace en anunciar una nueva edición de la Copa Colsanitas presentada por Zúrich, certamen perteneciente al Circuito WTA y el cual se realizará del 1 al 9 de abril en las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de Bogotá, escenario que lo recibirá por tercer año consecutivo y donde han festejado la tenista colombiana Camila Osorio y la alemana Tatjana Maria.

La versión del año 2023 será especial para Colsanitas, pues esta competencia se desarrollará por 30ª ocasión, recordando que, su edición pionera fue en el año 1993; desde aquel entonces, la única temporada en la que no se realizó fue en el 2020, debido a la pandemia del Covid-19.



Entre 1993 - 1998, fue un torneo satélite -hoy día Circuito World Tennis Tour-, recordando que, la primera campeona fue la brasileña Sumara Passos.



En el año 1998 se convirtió en torneo del Circuito WTA, y desde ese entonces, Colombia es el país con más títulos, al contabilizar seis (Fabiola Zuluaga la ganó en cuatro ocasiones, Mariana Duque y Camila Osorio en una oportunidad).



Detrás de las dueñas de casa, aparecen España con cinco títulos; Italia con tres; Argentina y Estados Unidos tienen dos, mientras que Alemania, Austria, Brasil, Eslovaquia, Francia y Serbia lo han ganado en una ocasión. La actual campeona es la alemana Tatjana Maria.



Tras su conversión en torneo WTA, un total de dieciséis colombianas han jugado el cuadro principal, de este grupo hacen parte Mariana Mesa, Fabiola Zuluaga, Juliana García, Catalina Castaño, Carmiña Giraldo, Rommy Farah, Viky Núñez, Mariana Duque, Paula Zabala, Karen Castiblanco, Yuliana Lizarazo, María Fernanda Herazo, Emiliana Arango, Camila Osorio, Jessica Plazas y Yuliana Monroy, esta último lo hizo en el 2022.



A lo largo de todos estos años, grandes referentes del tenis mundial han desfilado por la Copa Colsanitas presentada by Zúrich; entre las que se destacan Angelique Kerber, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Caroline Garcia, Kiki Bertens, Jelena Jankovic, ex número uno del mundo y campeona de la edición 2013, entre otras.



En los próximos días, la organización de la Copa Colsanitas presentada by Zúrich, dará a conocer a la opinión pública y afición en general, los precios de la boletería, así como la clasificación de las tribunas.



El certamen con mayor tradición en América Latina cuenta con el respaldo de Colsanitas, Zúrich, Wplay, Directv, Isdin, Fitness 24 Seven, RCN Radio, Antena 2, Federación Colombiana de Tenis, IDRD y Ministerio del Deporte.