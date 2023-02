Emiliana Arango rompe su techo en torneos WTA 125 y es semifinalista de la Copa Oster en Cali

Emiliana Arango mantiene viva la ilusión colombiana en la Copa Oster WTA 125, certamen perteneciente al Circuito WTA 125 Series, dotado con una bolsa de premios de 115 mil dólares, más hospitalidad y puntos válidos para el ranking WTA con sede en el Club Campestre de Cali, tras vencer por 6-1 y 7-5 a la italiana Martina Colmegna y clasificarse por primera vez en su carrera a las semifinales de un torneo de estas características.



En el primer set, la dueña de casa dominó a su antojo; le quebró en tres ocasiones el servicio a su contrincante y sin mayores inconvenientes tomó la delantera.



En el segundo set, Colmegna lució más concentrada, especialmente al resto; de hecho, los quiebres fueron protagonistas, pues hubo 9 en 12 games, de esta cifra, cinco quedaron en poder de la antioqueña para sellar el triunfo. En el noveno game, Arango sufrió una fuerte caída que hizo prever lo peor; sin embargo, pudo regresar a cancha y con el aliento del público vencer no solo al dolor, sino a su contrincante.



En busca de la final más importante de su carrera, Arango se medirá a la argentina Nadia Podoroska, semifinalista de Roland Garros 2022 y ex N°36 del ranking WTA.



Este será el cuarto enfrentamiento entre ambas, en un historial que favorece a la albiceleste, que se han impuesto en dos ocasiones.



La colombiana ganó en el W60 Colina (Chile) a finales de 2019; a comienzos de 2020 se vieron las caras en dos ocasiones y las victorias fueron para la albiceleste, recordando que se impuso en el W25 Malibú, California (Estados Unidos) y luego en la Billie Jean King Cup, el torneo por naciones más importante en la rama femenina.



La otra semifinal tendrá como protagonistas la argentina Paula Ormaechea y la brasileña Laura Pigossi; quienes también se han enfrentado en tres oportunidades con dominio absoluto de Ormaechea, quien ha ganado todos los partidos, con la atenuante de no haber perdido ningún set.



Lo hecho por Emiliana, le permite regresar a partir del próximo lunes al Top-300 del ranking WTA, acercándose nuevamente a los cuadros clasificatorios de los Grand Slam. De ser finalista, la colombiana ascenderá hasta la casilla N.°261 y de coronarse el próximo domingo, el lunes se situará aproximadamente en el puesto N.°215, logrando el ranking más alto de su carrera.