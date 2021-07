El tenista colombiano Nicolás Mejía, listo para debutar en el Circuito ATP

Juan Carlos Pamo

La espera llegó a su fin. El tenista colombiano Nicolás Mejía se alista para estrenarse por primera vez en el circuito internacional de la ATP.



'Nico' tomará parte en el cuadro clasificatorio del ATP 250 de Los Cabos (México) a realizarse del 17 al 25 de julio sobre canchas de cemento.



“Estoy muy contento por jugar mi primer torneo de esta magnitud, es un paso muy importante para mi carrera, el objetivo ahora es hacerlo con mayor frecuencia, espero muy pronto ingresar a los cuadros principales sin necesidad de jugar la fase previa”, expresó a su arribo a territorio ‘manito’ el deportista de 21 años.

Los resultados cosechados por Mejía en los últimos meses le han permitido tener un importante ascenso en el ranking mundial, situándose en el Top-300. Lamentablemente, el no tener un torneo perteneciente al Circuito ATP en territorio nacional le ha imposibilitado debutar en certámenes de estas características, situación opuesta a lo que viven raquetas procedentes de países como Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, entre otros, quienes estando por debajo de él, ya tienen experiencia en estas competencias.



“Conforme vaya subiendo en el ranking enfrentaré a jugadores de mayor nivel, eso será importante para seguir desarrollándome como tenista. Me gustaría jugar varios partidos en Los Cabos, espero que mi estadía acá sea larga, pues será importante para tener un mejor panorama sobre mis fortalezas y los detalles a corregir”, agregó el actual N° 298 del ranking ATP y segunda raqueta cafetera en este escalafón.



El sorteo del cuadro clasificatorio del ATP 250 de Los Cabos se desarrollará este viernes en la noche, día en el que el integrante del Equipo Colsanitas conocerá el camino a seguir en este certamen que reemplazó desde 2016 al ATP 250 de Bogotá.



En esta fase ‘Nico’ podría chocar con tenistas de la talla del japonés Go Soeda, el australiano Thanassi Kokkinakis, el croata Ivo Karlovic, el argentino Leonardo Mayer, el alemán Mischa Zverev, entre otros.