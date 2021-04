El polaco Hubert Hurkacz conquista el Masters 1000 de Miami ante el joven Sinner

Juan Carlos Pamo

El tenista polaco Hubert Hurkacz conquistó este domingo su primer Masters 1000 de Miami al derrotar en una inesperada final al italiano Jannick Sinner, que aspiraba a convertirse en el ganador más joven del torneo a sus 19 años.



Hurkacz, número 37 de la ATP, venció a Sinner, número 31, por 7-6 (7/4) y 6-4 en una hora y 43 minutos de juego en la pista principal del Abierto de Miami.



A sus 24 años, Hurkacz suma tres triunfos en torneos de ATP y es el primer tenista polaco en alzar un título de Masters 1000.



Ninguno de los dos finalistas, que han formado pareja de dobles en varios torneos este año, estaba entre los 20 primeros sembrados en Miami, donde se ausentaron por primera vez en 17 años los tres gigantes del tenis masculino: Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic.



"Siempre intenté ir paso a paso", dijo Horkacz sobre las oportunidades que ofrecían las renuncias del 'Big 3'. "Esto se siente irreal. Me da una motivación y confianza extra en mí mismo".



Sinner, por su parte, era el segundo finalista más joven en los 36 años de historia del Abierto de Miami tras el español Nadal, que fue subcampeón en 2005 con 18 años.



"Muchas felicidades a Hubert, que es quizás mi mejor amigo en el circuito. Deberíamos jugar más dobles juntos", dijo Sinner en la ceremonia de premiación.



El italiano ha venido quemando etapas a la velocidad de los más grandes y este año en Melbourne se convirtió en el tenista más joven desde el serbio Djokovic en ganar sus dos primeros títulos de ATP.



Este domingo, sin embargo, los nervios le traicionaron ante Hurkacz y su implacable servicio, uno de los más temidos del circuito.



"En estas dos últimas semanas hemos mejorado mucho. Hoy no fue mi día aunque intenté dar lo mejor ... Volveré más fuerte", aseguró el italiano, que es apenas el cuarto finalista de Miami menor de 20 años tras Nadal, Djokovic y el estadounidense Andre Agassi.



"Tienes un brillante futuro por delante", le reconoció Hurkacz. "A tu edad yo no estaba ni cerca de tener un juego como el tuyo".

Final inesperada

Hurkacz, que también se resintió de la presión en varios momentos del partido, llegaba a la final con la confianza de haber batido consecutivamente a dos rivales del Top-10 de ATP: el griego Stefanos Tsitsipas (nº 5) en cuartos y el ruso Andrey Rublev (8º) en semifinales.



El cañón polaco puso el marcador de cara desde el quiebre del primer juego y con rápidos intercambios se avanzó 3-0 con solo 11 minutos de juego.



Sinner se recompuso sumando otros tres juegos seguidos. El talentoso italiano mandaba así un aviso a su amigo con varios brillantes 'drives', revés paralelos y otras pinceladas del repertorio con el que deslumbró en los cuartos ante el kazajo Alexander Bublik (32º sembrado) y remontado un set en contra en semifinales ante el español Roberto Bautista (7º).



Sinner tuvo su mejor ocasión del partido al tener ventaja 6-5 y sacar para set pero, con una doble falta y varias voleas desviadas, permitió que la manga se decidiera en un desempate en el que volvió a cometer más errores forzados que su rival.



Hurkacz, con el viento a favor, aceleró en el segundo set hasta tomar una distancia de 4-0. Sinner, con varios fallos clamorosos, parecía noqueado pero tuvo una última reacción consiguiendo un quiebre y acercándose 4-3.



Con la presión entonces de su lado, el polaco vio como su servicio le volvía a salvar ganando los dos juegos que necesitaba con su poderoso juego de saque y volea.



Hurkacz y Sinner protagonizaron la primera final de Masters 1000 entre dos tenistas de fuera del Top-30 de ATP desde Paris en 2003 pero su exitoso torneo ya les ha asegurado puestos en el Top-20.



Sinner era el segundo italiano en llegar a una final de Masters 1000 tras la victoria de Fabio Fognini en Montecarlo en 2019.



Hurkacz, por su parte, consiguió el primer título de esta categoría para el tenis polaco, que solo contaba hasta ahora con un finalista, Jerzy Janowicz, que cayó ante el español David Ferrer en 2012 en París.