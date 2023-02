El español Carlos Alcaraz logró el cupo para la semifinal del ATP 250 de Buenos Aires

Dos de los máximos favoritos, Carlos Alcaraz y Cameron Norrie, accedieron a las semifinales del ATP 250 de Buenos Aires, segundo torneo de la gira sudamericana de tierra batida, y estarán acompañados en esta etapa por el peruano Juan Pablo Varillas y el español Bernabé Zapata Miralles, novatos en estas instancias.



Alcaraz, 2º del ranking mundial, avanzó a las semifinales en la noche del viernes al ganarle al serbio Dusan Lajovic por 6-4 y 6-2, en un duelo en el que el murciano mostró una mejoría respecto de su estreno, en un cotejo disputado en el court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club ante unos 5.000 espectadores.



En un encuentro de condiciones distintas respecto de su debut del miércoles, con una temperatura mucho más baja (apenas 12 grados), el tenista nacido en El Palmar, de 19 años, eliminó a un adversario de riesgo, con buena experiencia en este terreno.



"Ha sido todo muy diferente de lo que veníamos acostumbrados, hubo lluvia, algo de frío, pero el día a día del tenista es acostumbrarse a lo que viene, y creo que salió un gran partido. He competido muy bien, he jugado a un gran nivel, pero deseo seguir mejorando de cara a semifinales", expresó el 2 del mundo apenas finalizó el encuentro.



Su adversario en la tarde del sábado será su compatriota Bernabé Zapata Miralles (74º), que se impuso al argentino Francisco Cerúndolo, quinto sembrado, con parciales de 6-3, 6-7 (4/7) y 6-3, en 2 horas y 33 minutos, en un cotejo que terminó en plena madrugada, a las 01H19 locales.



El valenciano, que disputará su primera semifinal ATP, expresó que "sabía que él era un rival durísimo, que podía jugar con un nivel muy alto, pero estoy muy satisfecho. Jugué bien a lo largo de los tres sets y terminé bien de físico".



Más temprano, el peruano Varillas, 101º del ranking mundial, que había entrado en el torneo bonaerense desde la clasificación, celebró el mayor éxito de su carrera a expensas del italiano Lorenzo Musetti (20º), al que doblegó por 6-4 y 6-4, en un gran partido del jugador incaico frente al tercer preclasificado en Buenos Aires.



"Estoy muy feliz de hacer mi primera semifinal en un torneo ATP, han sido unos días increíbles, estoy jugando un gran tenis. Empecé a proponer mi juego, sentía que tenía el nivel para estar en este tipo de torneos y ser protagonista", expresó Varillas.



En las semifinales del sábado, se encontrará con el británico Cameron Norrie, segundo favorito y 12º del escalafón, que derrotó a Etcheverry (82º) con parciales de 5-7, 6-0, 6-3, en un cotejo jugado bajo un clima cambiante, con dos interrupciones por lluvia, la primera al final del primer set, y la segunda cuando promediaba el tercer parcial.



Norrie, que bordeó la eliminación en su debut ante el local Facundo Díaz Acosta, tuvo un arranque adverso ante Etcheverry, pero corrigió a tiempo y dominó con mano firme los últimos dos parciales para meterse entre los cuatro mejores del torneo.



"Estoy muy contento con la victoria. Después del otro día gané en confianza y pude jugar mejor. Tomi [Etcheverry] empezó muy firme, me complicó, pero creo que él luego bajó un poco su nivel y yo estuve más sólido, pude pegarle mejor a la bola y a manejar mi servicio", evaluó Norrie.