El español Carlos Alcaraz es campeón de Indian Wells y recupera el número uno mundial

El español Carlos Alcaraz arrasó este domingo al ruso Daniil Medvedev y conquistó su primer título del Masters 1000 de Indian Wells, un triunfo que también le devuelve el número uno de la ATP que estaba en manos de Novak Djokovic.



Alcaraz avasalló a Medvedev, también ex número uno mundial, por 6-3 y 6-2 en apenas 70 minutos de juego bajo el asombro de los casi 16.000 espectadores que le apoyaron en la segunda mayor pista del mundo.



A sus 19 años, el prodigio de El Palmar (Murcia) cuenta con tres trofeos de Masters 1000 y uno de Grand Slam, logrado en septiembre en el Abierto de Estados Unidos cuando alcanzó por primera vez la cima de la ATP.



"Estoy muy contento de ganar este torneo, es increíble completar estos 10 dias así", se felicitó Alcaraz en la pista.



"Por supuesto las condiciones hoy fueron muy duras. Daniil no jugó obviamente a su mejor nivel pero estoy muy contento por mi actuación y por como jugué este torneo. Quiero jugar a este nivel en Miami también", afirmó.



El primer reinado de Alcaraz, el número uno más joven de la historia de la ATP, terminó en enero cuando causó baja por lesión en el Abierto de Australia y se lo entregó a Djokovic.



Alcaraz, sin embargo, necesita revalidar su triunfo en el el Masters 1000 de Miami, que arranca la próxima semana, para no volver a perder el liderato ante Djokovic, quien no puede competir en los torneos estadounidenses por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.



Más allá de esta pugna, Alcaraz sigue devorando récords a la velocidad de un relámpago y este domingo se convirtió en el tenista más joven de los nueve que han coleccionado títulos de Indian Wells y de Miami, un doblete conocido como el 'Sunshine Double'.



Alcaraz coronó el logro con una asombrosa exhibición ante el rocoso Medvedev, quien llegaba a la final con una racha de 19 victorias seguidas y tres títulos en su bolsillo esta temporada.