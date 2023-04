El español Carlos Alcaraz, el chico maravilla del tenis internacional

Carlos Alcaraz ha logrado a los 19 años llegar a la cima del tenis mundial, probando que la edad es solo un número cuando de talento se trata.



Su llegada al circuito profesional en tiempos donde los grandes del deporte de la raqueta, como el suizo Roger Federer, ya dicen adiós a la competencia; o lo cercano que se encuentran las figuras como el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal de retirarse, representa la continuidad del espectáculo al más alto nivel con nuevos protagonistas.



“Alcaraz es de ese tipo de jugadores excepcionales que tienen unas capacidades a tan temprana edad de un jugador consolidado y una disposición a aprender rápido, asimilar las cosas y ser muy equilibrado mentalmente”, comentó el extenista argentino Javier Frana a El País.

Una carrera en ascenso

La figuración de Carlos Alcaraz en el tenis no fue producto de un accidente ni un golpe de suerte. Su primera victoria en un cuadro final se dio en el ATP 500 de Río de Janeiro en el año 2020, cuando derrotó a su compatriota Albert Ramos (N° 52 del ranking) por 7-6, 4-6 y 7-6.



En 2021 logró importantes victorias y apariciones como en el Abierto de Australia, Master de Madrid, Roland Garros, Wimbledon, hasta que en julio de ese año ganó su primer título ATP al quedarse con el Torneo de Umag, luego de vencer a Richard Gasquet con un tanteo de 6-2 y 6-2.



En la temporada 2022 fue el momento cúspide del tenista español Carlos Alcaraz, al conquistar su primer Grand Slam, el US Open el 12 de septiembre de 2022, venciendo al noruego Casper Ruud en cuatro sets por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3 y logrando el primer lugar del ranking ATP a los 19 años.

Lo que hace único a Alcaraz

Algo especial debe tener Carlos Alcaraz para que a su corta edad hoy ya sea reconocido por su gran talento y el centro de atención en el mundo del tenis.



“Considero que él es único en este momento, porque tiene la intensidad, la entrega y el sacrificio de Rafael Nadal, y la potencia en los golpes de Roger Federer. Indiscutiblemente, está mostrando un tenis renovado con mucha capacidad física”, comentó el entrenador Felipe Berón, uno de los más destacados de Colombia.



El murciano es diestro, como casi todos los tenistas del circuito ATP. El 'drive' es su golpe más potente y determinante, sin contar con su golpe de revés a dos manos, algo característico en los españoles.

Las lesiones, su talón de Aquiles



El competir al más alto nivel también representa mayores riesgos de sufrir lesiones y Carlos Alcaraz no está exento de eso.



“Las lesiones siempre están presentes y eso no se puede evitar. Lo que se debe es trabajar mucho en la recuperación de la mano con la ciencia y en la prevención de molestias para que esto no le vaya a cobrar factura en el futuro”, dijo el profesor Felipe Berón.



Tan solo en el último tiempo, el tenista español ha sufrido varias molestias que lo han alejado de los campos en un año y medio.



El periodista argentino Pablo Amalfitano comenta al respecto: “La principal debilidad, sin dudas, es el físico. Para la corta edad que tiene, ya ha acumulado algunas lesiones que lo dejaron afuera del circuito durante varios meses”.

El relevo generacional en el tenis

Uno de los llamados a liderar la nueva generación de tenistas sin duda es Carlos Alcaraz. Junto a él, aparecen varios tenistas que poco a poco se ubican dentro del top 20 del ranking ATP y se vuelven protagonistas.



“Creo que los principales rivales de Alcaraz con vistas al futuro podrían ser Sinner, Rune, Auger Aliassime y Musetti, por caso, siempre que hablemos de rivalidad generacional hacia adelante. En el medio hay otros jugadores como Medvedev, Rublev, Tsitsipas o Zverev, que ya están inmersos en la pelea grande”, dice Pablo Amalfitano.



Ahora, con el gran nivel que está demostrando Alcaraz, es común que se comience a pensar en que el murciano de 19 años sea el relevo generacional de ‘Rafa’ Nadal.



“Yo creo que sería muy injusto con Carlos Alcaraz ya tirarle la responsabilidad y hasta empezar a compararlo con ‘Rafa’ Nadal, porque es un parámetro complejo para un chico que apenas está haciendo su propia carrera, su propio destino y ponerle la vara tan alta puede que no sea bueno para él”, concluye Javier Frana.

En detalle

Una artritis postraumática en su mano izquierda y molestias musculares en la columna son las dolencias que actualmente aquejan a Carlos Alcaraz y que lo alejaron del torneo de Montecarlo.



A la edad de 14 años, Carlos Alcaraz logró su primer punto ATP en el Futures de Murcia.



Su padre, Carlos Alcaraz González, le inculcó el gusto por el tenis desde muy temprana edad en el Club de Campo de El Palmar.



El 21 de febrero de 2022, el joven tenista español subió por primera vez al top 20 del ranking ATP.