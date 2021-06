El colombiano Johan Rodríguez conoce el camino a seguir en Roland Garros Junior

Ricardo Micolta Angulo

El serbio Marko Topo, actual N° 35 del ranking mundial para menores de 18 años, será el primer oponente del tenista colombiano Johan Rodríguez en el cuadro principal de Roland Garros Jr., certamen el cual arranca este domingo en las canchas de arcilla de Bois de Bolougne. El ‘deporte blanco’ cafetero en la rama masculina regresa a esta cita después de tres años, recordando que el más reciente fue Nicolás Mejía, quien en 2018 avanzó hasta los cuartos de final.

“Tuve la posibilidad de ver a mi oponente en torneos pasados, es alto, tiene un potente saque y juega muy bien; sin embargo, me he sentido cómodo en los entrenamientos, confío en mis capacidades y sé que le puedo ganar”, expresó desde territorio francés el deportista de 17 años, quien tuvo que llegar a este país con dos semanas de anticipación para someterse a una cuarentena.



El melgarense regresará a la actividad competitiva luego de dos meses, pues su más reciente torneo fue el Campeonato Sudamericano JB1 de Armenia, donde se coronó campeón, y el cual le permitió asaltar el Top-50, y con ello garantizar su presencia en los cuadros principales de Roland Garros y Wimbledon. Rodríguez tenía previsto jugar el M25 de Medellín y el M15 de Ibagué; sin embargo, estos fueron postergados por el alto contagio de Covid-19 en territorio nacional.



La primera presentación de Rodríguez está prevista para este domingo en el quinto turno del Campo N° 11 en una programación que arranca a las 4:00 a.m. (Hora Colombiana), es decir, en un alto porcentaje jugaría sobre el medio día.



Johan será el décimo colombiano en jugar el cuadro principal de este certamen, luego de William Paipa (1978), Rubén Perczek (1981), Luis Zuleta (1982), Mauricio Hadad (1988), Alejandro Falla (2000 y 2001), Santiago Giraldo (2005), Alejandro González (2007), Juan Sebastián Gómez (2010) y el ya referenciado Nicolás Mejía (2018).