El Abierto de Australia es más importante que cualquier jugador, dice Nadal sobre Djokovic

El español Rafael Nadal le mandó un recado este sábado (viernes en la noche en Colombia) a su rival Novak Djokovic, quien se encuentra en plena batalla judicial para no ser deportado, al asegurar que "el Open de Australia es mucho más importante que cualquier jugador".



Antes del inicio del Grand Slam el lunes, Nadal aseguró que "será un gran Open de Australia con o sin él". "Si termina jugando, bien. Y si no termina jugando, es lo que hay", dijo el ex número uno del mundo.



El español, que como Djokovic aspira a ganar su 21º Grand Slam y desempatar el récord que comparten también con Roger Federer, aseguró respetar al serbio "como persona, por supuesto, y como atleta, sin ninguna duda".



"Realmente lo respeto, incluso si no estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho en las últimas dos semanas", insistió.



Djokovic se encuentra actualmente retenido a la espera de que la justicia resuelva sobre el nuevo intento de deportación por parte del gobierno australiano, que lo considera una amenaza por no estar vacunado frente al covid.



Llegado a Australia hace diez días, el serbio salvó un primer intento de deportación y desde el lunes estuvo en libertad, pudiéndose preparar para el torneo. Pero el viernes, el gobierno canceló nuevamente su visado.



"Estamos en una situación que se ha complicado más de la cuenta, que se ha liado y que se ha alargado en el tiempo", opinó Nadal, considerando que sería más positivo que se hablara de tenis.



"Estamos ante uno de los torneos más importantes del mundo. No hay nadie de nosotros más importante que el deporte por sí mismo", aseguró el español, actual número seis del mundo tras varios meses ausente por lesión.