Daniil Medvedev gana entre calambres en Miami; Naomi Osaka y Garbiñe Muguruza avanzan

Juan Carlos Pamo

El ruso Daniil Medvedev, primer sembrado, avanzó este domingo a los octavos de final del Masters 1000 de Miami al derrotar al australiano Alexei Popyrin en un dramático partido que acabó cojeando, mientras la japonesa Naomi Osaka y la española Garbiñe Muguruza también clasificaron.



Popyrin, de 21 años, llevó a Medvedev al límite durante dos horas y 37 minutos de juego pero terminó sucumbiendo por 7-6 (7/3) , 6-7 (7/9) y 6-4 en la tercera ronda del torneo.



Medvedev desperdició tres pelotas de partido en el segundo set y en la manga decisiva lució crecientemente afectado por el calor y fuerte humedad del sur de Florida.



En el último juego, el ruso sufrió unos calambres que apenas le permitían moverse pero logró ganar los últimos puntos gracias a un 'ace' y a errores del australiano, 86 del ranking.



"Es probablemente una de las victorias más dulces de mi carrera, porque estaba acalambrado como un demonio en el tercer set", explicó después.



"Es difícil pensar en la victoria cuando tienes calambres", señaló. "Tenía un gran dolor. Solo pensaba en no caerme porque creo que no me hubiera podido levantar otra vez".



Medvedev, de 25 años, se mostró seguro en estar "listo al 100%" para competir en octavos contra el ganador del cruce entre el estadounidense Frances Tiafoe y el serbio Dusan Lajovic (16º sembrado).



"Ahora estoy bien. He descansado durante dos horas, tomado fluidos. Mis piernas están adoloridas pero con un día de descanso mañana no hay de qué preocuparse", afirmó.



Sin ningún título de Grand Slam en su palmarés, el ruso aspira a sumar su cuarto trofeo de Masters 1000 en Miami ante las ausencias de los tres gigantes del circuito, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, y la eliminación en su primer partido del alemán Alexander Zverev, tercer sembrado.



Por su parte, el español Roberto Bautista, séptimo favorito, remontó un set en contra para ganar al alemán Jan-Lennard Struff (31) por 4-6, 6-3 y 6-2.



"Ha sido un partido difícil (...) Me ha costado al principio del primer set encontrar el 'timing' con la pelota", explicó Bautista.



En los octavos, Bautista tendrá como rival al estadounidense John Isner (18), ganador del Masters 1000 de Miami en 2018, que doblegó por 7-6 (7/5) y 7-6 (7/5) al canadiense Felix Auger-Aliassime (11).



En la rama femenina de Miami, segundo torneo WTA 1000 de 2021, Naomi Osaka clasificó sin jugar a los octavos de final por la retirada de la serbia Nina Stojanovic debido a una lesión en el muslo derecho.



Osaka, segunda cabeza de serie, enfrentará en octavos a la belga Elise Mertens, la decimosexta sembrada.



La estrella japonesa, que ganó su cuarto título de Grand Slam en febrero en el Abierto de Australia, nunca había llegado a los octavos de Miami en sus cuatro participaciones anteriores.



La sorpresa de la jornada llegó con la eliminación de la estadounidense Sofia Kenin, cuarta sembrada, ante la tunecina Ons Jabeur por 6-4, 4-6 y 6-4 en una hora y 47 minutos.



Kenin, que había batido a Jabeur en sus cuatro enfrentamientos anteriores, no tuvo respuesta ante el potente servicio de su rival, que logró 11 'aces' por ninguno de la estadounidense.



El tenis femenino español celebró el domingo el pase de dos jugadoras, Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes, a los octavos de final.



Muguruza, duodécima sembrada, sufrió para doblegar por 4-6, 6-3 y 6-4 a la rusa Anna Kalinskaya, 72 del ranking de la WTA.



En los octavos, fase que nunca ha podido superar en Miami, la española enfrentará a la vencedora del duelo del domingo entre la canadiense Bianca Andreescu (8º sembrada) y la estadounidense Amanda Anisimova (28).



Ganadora de dos torneos de Grand Slam, Muguruza necesitó de dos horas y 41 minutos de juego para superar a la menos experimentada Kalinskaya, de 22 años.



"Fue brutal, hacía mucho calor. Fue una batalla y estoy contenta de haberla ganado", dijo Muguruza.



Por su parte, Sara Sorribes, 58 del ranking, alcanzó por primera vez los octavos al derrotar 6-1, 3-6 y 6-2 a la kazaja Elena Rybakina (21º sembrada) en dos horas y 24 minutos.



"Estoy orgullosa de haber peleado todo el partido, no dejar de luchar. Me mantengo ahí pase lo que pase, no importa el resultado", se felicitó Sorribes, que competirá en octavos ante Ons Jabeur (27º).