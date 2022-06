Coco Gauff, de 18 años, jugará la final femenina de Roland Garros ante Iga Swiatek

Ya se conocen las dos finalistas del torneo femenino de Roland Garros que el sábado batallarán por la Copa Suzanne Lenglen: la número 1 mundial y gran favorita al título Iga Swiatek se enfrentará a la joven Coco Gauff, que a sus 18 años jugará su primera final de un Grand Slam.



Swiatek, que suma ya 34 victorias consecutivas, a una de la mayor racha de triunfos en el siglo XXI (las 35 de Venus Williams), se ganó el derecho jugar su segunda final de Roland Garros (ganó el torneo en 2020), tras deshacerse de la rusa Daria Kasatkina (N.20) en dos sets, por 6-2 y 6-1, en poco más de una hora.



La N.1 se presenta en la final habiendo concedido un solo set en los seis partidos precedentes. El único que perdió fue en cuartos ante la joven china de 19 años Qinwen Zheng, que le arrebató el primer parcial antes de caer lesionada y acabar perdiendo por 6-7 (5/7), 6-0 y 6-2.



Fue el único momento de todo el torneo en el que la intratable Swiatek ha parecido superada.



La jugadora polaca, que festejó el martes su 21 cumpleaños y que ha ganado los últimos cinco torneos en los que ha competido, no tuvo piedad de Kasatkina, con más del doble de golpes ganadores que la rusa (22-10) y casi la mitad de errores no forzados (13-24).



La otra clave del partido estuvo en el servicio de Kasatkina, que no funcionó y sólo ganó el 44% de los puntos con su primer saque, por el 79% de Swiatek, con lo que la diferencia de 'breaks' fue muy clara para la polaca (5-1).



En un duelo entre dos jugadoras que nunca habían jugado una semifinal de Grand Slam, fue la adolescente Gauff quien se mantuvo más tranquila que su rival, la italiana de 28 años Martina Trevisan (N.59).



Gauff cometió muy pocos errores no forzados (20 por 36 de la italiana) y a Trevisan le falló también su servicio, con el que no consiguió hacer daño a Gauff, que ganó casi el 60% de los puntos al resto (36 de 61).



Con esta victoria, Gauff se convierte en la finalista más joven de un Grand Slam desde que la rusa Maria Sharapova ganara a Serena Williams la final de Wimbledon en 2004.



La joven norteamericana ya había protagonizado buenos resultados en los 'grandes', como cuando llegó a cuartos el año pasado en París o cuando accedió a octavos de final en Wimbledon en 2019... ¡con 15 años!



No obstante, será su primera final en un Grand Slam, aunque no tendrá casi presión alguna, ya que la favorita para todos es Swiatek.