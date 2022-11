Carlos Alcaraz derrotó a Dimitrov y ya está en cuartos de final del Masters 1000 de París

El N.1 del mundo Carlos Alcaraz se clasificó este jueves por la vía rápida a cuartos de final del Masters 1000 de París al derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov (28º), 6-1, 6-3 en 71 minutos.



En su entrada en liza la víspera, el joven prodigio español sólo había precisado de 1 hora y 15 minutos para deshacerse de su primer rival.



Convertido en el N.1 del mundo más joven de la historia a los 19 años, después de su título en el US Open en septiembre, Alcaraz se enfrentará al ruso Andrey Rublev (N.9) o al joven danés Holger Rune (18º) el viernes en cuartos de final.



Ante Dimitrov, 'Carlitos' sufrió un ligero bajón en el segundo set que permitió al búlgaro pasar del 3-1 al 3-3 y lograr dos bolas de break para ponerse 4-3. En vano.



Más allá de eso, el N.1 del mundo, que se quitó las bandas adhesivas de su rodilla izquierda durante el partido, sólo cometió seis errores no forzados, con 16 'winners'.



Por contra, Dimitrov presenta un balance más negativo con 24 errores no forzados.



"No fue su día, no jugó a su mejor nivel, pero yo jugué mi juego", resumió Alcaraz.



Con Rafa Nadal derrotado el miércoles, el jugador de El Palmar tiene la ocasión de terminar el año como N.1 del mundo si conquista el domingo el torneo parisino.



Desde su título en el US Open, Alcaraz tiene como mejor resultado una semifinal en Basilea la semana pasada.



Antes, el noruego Casper Ruud, N.3 del mundo y doble finalista de Grand Slam en 2022, fue frenado en octavos de final del Masters 1000 de París por el italiano Lorenzo Musetti (23º) 4-6, 6-4, 6-4.



Con problemas en los aductores desde finales del segundo set, Ruud acabó cediendo al término de 2 horas y 19 minutos de partido.



El noruego de 23 años, finalista en Roland Garros y en el US Open este año, estará en Turín para el Masters de fin de temporada (13-20 de noviembre).



En cuartos de final, en su primer Masters 1000, Musetti, de 20 años, se medirá con Novak Djokovic o con el ruso Karen Khachanov.