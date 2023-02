Camila Osorio tuvo que retirarse del WTA 250 Monterrey por problemas físicos

La tenista colombiana Camila Osorio dijo adiós al WTA 250 Monterrey (México), certamen en el que llegó a la final el año pasado; desafortunadamente, en esta ocasión, la cucuteña no concluyó su partido de primera ronda, pues cuando caía 6-7(5) y 2-4 con la egipcia Mayar Sherif, séptima cabeza de serie, tomó la decisión de abandonar por inconvenientes físicos.



Este resultado le significa a la nacida en Cúcuta, perder 180 puntos WTA en la clasificación mundial, pasando del puesto 70 al 98, con la posibilidad de salir del Top-100 el próximo lunes, pues varias jugadoras que se encuentran de momento por debajo de Camila, siguen con vida en sus respectivas competencias. Esta fue la segunda derrota de Osorio ante Sherif en tres partidos, recordando que perdió con ella en la fase previa de Roland Garros 2020 y la derrotó en el WTA 250 Tenerife (España) en 2021, torneo en el que fue finalista.



Afortunadamente, para ‘Cami’, le restan dos competencias en las que puede recuperar el terreno perdido, pues el año pasado cayó en la primera ronda del WTA 1000 Indian Wells y no jugó el WTA 1000 Miami. Después de estos compromisos, Osorio jugará la Copa Colsanitas, donde defiende semifinales.



La gira por México no fue fructífera como el año pasado para la jugadora de 21 años, pues fue eliminada la semana pasada en la primera ronda del WTA 250 Mérida, donde tuvo dos puntos para partido ante la polaca Magda Linette, quien era la primera sembrada.