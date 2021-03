Buena jornada para los colombianos en el inicio del torneo JB1 de Armenia de tenis 

Alejandro Cabra Hernandez

Las oportunidades son para aprovecharlas y eso lo tiene claro Camilo Cano, el jugador quindiano que se instaló en los octavos de final del JB1 de Armenia, evento que se desarrolla en el Club Campestre de dicha ciudad y que reúne a los mejores tenistas de Suramérica.



Durante la jornada de este lunes que dio apertura al torneo, Camilo Cano se anoto el triunfo más resonante de su carrera al superar al alternante Juan David Duque por 6-4 y 7-5 en poco más de dos horas de juego. "Me siento muy contento por la victoria y por lograrla en casa. La clave fue estar enfocado y por supuesto, aprovechar la oportunidad. Fue paciente y constante en mi juego durante todo el partido".



Esta victoria hace mella en su naciente carrera pues le entregará un total de 60 puntos para el escalafón ITF, que lo subirán más de 1000 posiciones en el ranking juvenil, llegando a estar la próxima semana dentro de los 500 mejores jugadores del mundo. "Los objetivos pueden ser a corto y largo plazo, y este se me ha dado un poco rápido. Mi ilusión ha crecido y ahora vamos por más".



En los octavos de final se medirá al ganador del duelo entre Christopher Li (7) y Martín Vergara, que fue suspendido cuando batallaban en el tercer set.



Es de resaltar que en la jornada masculina, los otros colombianos que saltaron a cancha no pudieron completar sus partidos debido a la constante lluvia que cayó en horas de la tarde sobre Armenia. Por el contrario, las que si lograron firmar su paso a los octavos de final fueron Mariana Manyoma e Isabella Benavides en la rama femenina.



A continuación, repasamos los resultados de los colombianos en la jornada lunes:



Mariana Manyoma (COL) a Luana Avelar (BRA) 6-1 y 6-2

Isabella Benavides (COL) a Juliana Figueroa (COL) 6-1 y 6-1

Daianne Hayashida (PER) a Kelly Vargas (COL) 6-3 y 6-2

Luciana Pérez (PER) a Sofía Cárdenas (COL) 7-5 y 6-0

Gabriela Cortés (BOL) a Daniela Zambrano (COL) 6-0 y 6-1

Tiziana Rossini (ARG) a Sharik Guiza (COL) 6-2 y 6-0