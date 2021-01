Así es el día a día de los tenistas colombianos en cuarentena antes del Abierto de Australia

Juan Carlos Pamo

Tik Tok, series en Netflix y en otras plataformas de videos, juegos de mesa y peloteos en la habitación son elementos que priorizan por estos días los cientos tenistas que llegaron a Australia para disputar el primer Grand Slam del año.



Colombia reparte su representación en tres raquetas: la dupla caleña de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah y la tenista paralímpica bogotana Angélica Bernal.



La organización del torneo dispuso 27 vuelos chárter para la llegada de los tenistas y sus entrenadores a un país que mantiene sus fronteras cerradas y que logró reducir sus contagios de covid-19 a cero en los últimos días.



Tanto Cabal/Farah como Bernal viajaron desde Los Ángeles (Estados Unidos) con destino a Melbourne, sede del torneo, pero en vuelos distintos y también tuvieron ‘suerte’ diferente.



La organización planeaba que, a su llegada, los jugadores hicieran una cuarentena estricta de 14 días en un hotel destinado, con la posibilidad de entrenarse cinco horas diarias.



Juan Sebastián y Robert se han entrenado con normalidad. Sin embargo, en el vuelo que abordó Angélica resultaron dos casos positivos, por lo que, pese a que ha arrojado negativo en dos test, debe pasar 14 días sin salir de su habitación, por lo que el desespero y la ansiedad son su primer gran rival.



¿Cómo ha sido la experiencia de los colombianos en tierras australianas? El País los contactó para conocer sus opiniones de una situación tan particular, a la que algunos tenistas han sabido describir como un “encarcelamiento”.



Para Juan Sebastián Cabal “aquí las experiencias no han sido malas ni espectaculares. Es lo que tenemos: un cuarto de hotel en el que debemos mantener aislados y del que podemos salir 5 horas al día para entrenar, hacer físico, ir al fisioterapeuta y tratar de recuperar un poco con comida”.



El padre de Jacobo y Juan Martín define esta como “una experiencia diferente que hay que entender. Son protocolos muy estrictos porque Australia no tiene covid en este momento y cualquier país desearía tener estas condiciones”.



Una experiencia diferente también fue la que vivió Robert Farah, quien celebró el pasado miércoles su cumpleaños número 34 en medio del confinamiento. Un pastel que dejaron en la puerta de su habitación fue la forma de la organización de celebrarle su día al nacido en Canadá, quien también se ha mostrado activo en redes sociales.

Se las arregla para estar en forma

La primera vez de Angélica Bernal en Australia no es la soñada. Quien tiene la marca de ser la única latina en haber llegado a semifinales de un Grand Slam de tenis adaptado (US Open 2020) no puede salir de su habitación, por lo que entrena por videollamada con su entrenador Édgar Pinzón, con el que está separado por cuatro puertas.



“Estoy bien de salud, viajé en el vuelo de Los Ángeles que llegó acá el 15 de enero y nos hicieron la prueba apenas llegamos. Nos enteramos de los positivos un día después y nos dijeron que no podíamos salir de la habitación. Los positivos fueron una azafata y un entrenador, pero por haber estado en el mismo avión debemos estar 14 días sin salir, por prevención, con el resto de jugadores del torneo”, contó la capitalina de 25 años.



Es clara en que seguro afectará no poder entrenar en cancha por dos semanas justo antes de un torneo, pero es consciente de que “estamos en una situación muy difícil a nivel mundial y lo primero es la salud de todos nosotros”.



Por ahora, armó su silla de tenis -distinta a la convencional- e improvisó distintos elementos de su habitación como pesas para sus ejercicios.

Además, tiene una bicicleta estática en la que puede ejercitar sus brazos.



“La comida nos la traen en una bolsa que nos dejan en la puerta de la habitación y debemos esperar un tiempo para recogerla, cuando no haya nadie en el pasillo”, acotó acerca de los protocolos de alimentación.



La salvación para alguien como ella, que se considera complicada para la comida, es que puede pedir domicilios.



El tiempo que no está en preparación física “he visto muchas series de Netflix, Tik Tok, hablo con mis amigos hasta que se duermen y busco juegos en internet”.



El trío colombiano, que parece haber dejado atrás lo más difícil del confinamiento, prende motores para el evento, a jugarse entre el 8 y el 23 de febrero. Traer alegrías al país es su gran ilusión.



Van por todo

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ya saben lo que es ser finalistas del Abierto de Australia. En 2018 fueron subcampeones del torneo que se juega sobre superficie dura.



Esa fue la última vez que jugaron juntos, pues el año pasado Robert no pudo hacer parte del certamen porque se encontraba enfrentando un proceso por presunto dopaje, del que fue absuelto.



Ahora, los vallecaucanos llegan, según Cabal, con “la expectativa de ganar el torneo, pero Rob y yo tenemos claro que debemos ir partido a partido , dar lo mejor de nosotros”.



Cabal y Farah, que tuvieron un irregular 2020, fueron campeones de Wimbledon y el US Open en 2019.

Piden solución

La Federación Española de Tenis (RFET) pidió a su homóloga australiana solucionar la situación de dos de sus tenistas confinados tras viajar en avión, en el que se detectaron casos de covid-19.



”Mario Vilella y Carlos Alcaraz están confinados en una habitación sin poder salir durante 14 días cuando los dos se han realizado múltiples PCR que han resultado negativas.



La Federación dice que “no fueron informados sobre la posibilidad de que resultarían severamente confinados en caso de viajar en el mismo avión con algún pasajero que diera positivo”