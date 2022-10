Polémica declaración de Ramón Jesurún sobre la Selección Colombia sub-17, ¿qué dijo?

Mientras que desde todos los escenarios se busca la equidad y se lucha para que el fútbol femenino reciba un trato igualitario con relación al masculino, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, entregó unas declaraciones que han sido cuestionadas y criticadas.



El dirigente afirmó en Bogotá, en medio de una celebración del Gol Caracol, que las jugadoras de la Selección Colombia femenina sub-17, que actualmente disputan el Mundial de la categoría en la India, “no tendrán ningún premio por dicha participación, ni siquiera si llegan a se campeonas”.

La razón, según expuso Jesurún es que las deportistas no son profesionales, sino que están catalogadas como amateur y por ello la Fifa no entregaría ningún premio económico.



La Fifa entrega trofeos de reconocimiento al campeón y subcampeón, al igual que a la goleadora, la mejor arquera, el fair play, pero no está estipulada la entrega de ningún incentivo monetario.



A pesar de esto, en redes sociales, han criticado al dirigente nacional, argumentando que las jugadoras merecen un reconocimiento económico por lo que están haciendo, más aún, cuando muchas de ellas están sin competencia en la Liga y por ende, sin salario.



La Selección Colombia avanzó a los cuartos de final del certamen y este sábado, a las 6:00 de la mañana (hora de Colombia) se medirá a Tanzania en busca del paso a la semifinal de la competencia.