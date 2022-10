"No ahorramos correr y meter hasta lo último": Linda Caicedo tras obtener el subcampeonato

Linda Caicedo dejó firmado su nombre en el fútbol internacional luego de haber completado una excelente participación en el Mundial Femenina Sub 17 de la India.



Contra España se perdió la final, pero se consiguió una actuación histórica para el fútbol colombiano.



“Hoy (domingo) no se nos da, pero hay que seguir, siempre prima lo colectivo, hay un gran equipo y buenas jugadoras por lo que terminamos un excelente mundial. Pero no se consigue y terminamos el Mundial de la mejor manera”, comentó Linda.



Es otra final que jugó Linda Caicedo en este año. La caleña llegó a las finales del Suramericano Sub 17 y Sub 20, la Copa América de mayores y el Mundial Sub 17.



“Obviamente, luego de Nigeria, había mucha alegría porque habíamos hecho historia. Pero hoy (domingo) era un partido diferente, la final, y muy triste porque no se logra lo que queríamos”, dijo Caicedo.



Un torneo en el que todos los colombianos estuvieron pendientes de cada partido que jugó la Selección en este Mundial. Este domingo muchos vieron a Colombia por primera vez en una final de un Mundial de Fútbol.



“Agradecerle a todos los colombianos que nos acompañaron este día, Colombia iba a ser diferente hoy, pero no se nos da y les pedimos perdón. Eso sí, no ahorramos correr y meter hasta lo último”, aseguró Linda.



Por otro lado, la joven delantera de 17 años ha marcado un gran recorrido en el fútbol profesional. La delantera del Deportivo Cali envió un mensaje sobre el fútbol femenino.



“Venimos de un proceso excelente, referentes como Gabriela Rodríguez, Ana María Guzmán, entre otras. Tenemos una excelente banda”.



Como ejemplo de juego, Linda se refirió sobre el rival, España: “España con una gran estructura, preparación diferente, jugadoras de Barcelona, Real Madrid. Nosotras con lo que nos podemos defender, pero creo yo que cuando se juega con corazón se llegan a estas instancias”.



Por último, la segunda mejor jugadora del torneo le envió un mensaje de agradecimiento a su familia y de motivación para todas las futbolistas de Colombia.



“Mi familia en las malas y buenas, me han apoyado, esto también va por ellas”. A las niñas que sueñan con ser futbolistas, sigan creyendo, que entrenen, que dediquen, pero sobre todo que disfruten es un gran deporte”.