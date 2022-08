Natalia va por más: "Tenemos la convicción de llegar a la final en el Mundial Sub 20"

Natalia Giraldo fue una de las figuras de la Selección Colombia en el debut triunfal del miércoles sobre Alemania, en el Mundial Sub 20 femenino que se juega en Costa Rica.



La portera caldense tuvo varias intervenciones decisivas en el encuentro, pero la más importante se produjo en tiempo de reposición cuando atajó milagrosamente una opción que por poco se traduce en empate de Alemania.



Sobre ese histórico triunfo, Natalia dijo que había confianza en el grupo de sacar un buen resultado.



"El partido ante Alemania era un partido difícil, pero todas estábamos convencidas de conseguir la victoria. Veníamos trabajando desde mucho antes, luego llegó el profe Paniagua a ayudar al equipo, pudimos trabajar, tener un buen Suramericano, luego Juegos Bolivarianos para salir campeonas. Acá en el equipo sabíamos que teníamos como jugar y ganar ese partido, no fue una sorpresa ganarlo”.



Sobre el nivel del Mundial y las aspiraciones que tiene Colombia, la jugadora del América no dudó en decir que sueñan con legar a la final.



“El nivel que tenemos puede llegar a ser igual o mejor que el de otras selecciones, el campeonato está muy parejo. No hay ningún grupo fácil. Todas tenemos la convicción de llegar lejos, disputar la final y por qué no ganar la Copa del Mundo”, expresó.



Sobre el próximo rival, México, Natalia precisó que apenas terminó el duelo contra las alemanas, comenzaron a preparar el compromiso del sábado.



"El partido contra México ya lo empezaremos a analizar y ver cómo lo contrarrestamo. Antes solo pensábamos en el partido con Alemania y ahora ya es momento de preparar el partido del sábado. Ya empezaremos a trabajar en el segundo juego”, precisó.



Colombia es líder de su grupo con 3 puntos, México y Nueva Zelanda tienen de a 1, y último Alemania sin puntos.