Entre luces y sombras: el balance de la Selección Colombia luego de la gira asiática

Un balance positivo dejó la minigira de la Selección Colombia por Asia tras afrontar en la doble Fecha Fifa los juegos amistosos ante Corea del Sur y Japón.



La ‘Tricolor’ salió bien librada de los dos cotejos tras igualar a dos goles el viernes ante los surcoreanos y posteriormente derrotar 2-1 a los nipones.



El vieja por suelo asiático dejó cosas interesantes y otras por mejorar de cara a lo que será el inicio de la eliminatoria al Mundial de 2026 que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México.



Para el técnico Néstor Lorenzo ha sido una experiencia enriquecedora estas dos salidas.



“Ante Japón ha sido un partido y un espectáculo muy bonito. Dos equipos que han jugado muy bien, que han jugado a ganar, a la ofensiva. Muy feliz y agradecido a los jugadores de Colombia por el partido que han hecho contra una potencia futbolística”, comentó Lorenzo tras el duelo de ayer.



Son varios los aspectos a destacar del combinado nacional luego de los dos cotejos jugados recientemente.



Sí hay recambio generacional

Uno de los puntos positivos en esta gira fue la presencia de hombres que suman sus primeros juegos con la Selección Colombia.



Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Déiver Machado, Jhon Jader Durán, fueron de los jugadores destacados ante Corea del Sur y Japón.



“Los dos partidos nos animan que se va en el camino correcto de la renovación generacional en la Selección. Hubo jugadores destacados que con el paso de los partidos y entrenamientos va a hallar un estilo diferente de juego”, apuntó Carlos Mario Hoyos, exlateral de la Selección Colombia.



Sin duda que una de las caras nuevas que dejó buenas sensaciones fue Kevin Castaño, volante de Águilas Doradas, quien fue titular en los dos compromisos y con nota alta en su rendimiento.



Versatilidad táctica

Néstor Lorenzo nos enseñó en esta gira que Colombia puede tener variación de módulos de juego durante un mismo partido.



Contra Corea del Sur dispuso de un 4-4-2 y luego movió el equipo como lo hizo ante Japón donde pasó a otro sistema con un 4-4-1 y al final utilizó un 5-4-1



“Ese tema debió dejar contento entrenador porque pudo desarrollar sus ideas y seguro se lleva una buena evaluación”, agregó Hoyos.



No regalar primeros tiempos

Uno de los aspectos en los que deberá corregir Lorenzo es la forma en la que afronta de entrada los juegos.



Contra Corea y Japón recibió gol en los primeros minutos y debió remontar para no perder. Ya le había pasado anteriormente ante México.



“Hay que trabajar la manera en la que Colombia sale a los partidos. Es tal vez el lunar de esta gira. No es bueno comenzar desde atrás en el resultado y es algo para corregir”, analizó Daniel Angulo, periodista de Espn.



Quintero y James, en deuda

El mal manejo que se le dio al tema de la lesión de Juan Fernando Quintero que no disputó ni un solo minuto es algo para solucionar a futuro.



El volante del Junior viajó lesionado y no hubo el filtro adecuado para que Quintero hiciera un desplazamiento larguísimo sin tener un diagnóstico exacto de lo que sucedía.



En el caso de James vuelven las inquietudes. Fue titular ante Corea del Sur y ni siquiera apareció en la planilla ante Japón. De nuevo la preocupación de las lesiones rondan entorno al 10 que en el último tiempo lo ha tenido por fuera de competencia.