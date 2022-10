¡Con ustedes, guerreras! Colombia sale hoy por el título del Mundial Femenino Sub-17

En Mumbai, la ciudad más grande de la India, y en el estadio DY Patil, cuya capacidad es para 55.000 espectadores, la Selección Colombia Sub 17 se juega, ante España, el título del Mundial de la categoría.



Ningún combinado nacional, incluyendo los masculinos en sus diferentes categorías, había llegado hasta esta instancia tan decisiva en una Copa del Mundo.



Y mucho menos alcanzaron la hazaña, como lo han hecho un puñado de jovencitas que hace casi un mes salieron del país sin mucho favoritismo, y hoy juegan por la máxima alegría del fútbol internacional.



La cita con la gloria será desde las 9:30 de la mañana ante un rival que ya conocen y con el que sufrieron la que ha sido la única derrota colombiana en este Mundial.



En las huestes de la Selección Sub 17 se respira optimismo; las dirigidas por Carlos Paniagua son conscientes de lo que se jugarán hoy en Mumbai, y de todo lo que significaría un triunfo para el fútbol colombiano en el plano internacional.



Un solo equipo

Para alcanzar la victoria ante España, Colombia se aferra a la unión que hay en el grupo, al aporte de todas las jugadoras y a un planteamiento táctico que permita neutralizar a las españolas.



Desde Luisa Agudelo, la destacada portera, hasta Linda Caicedo, la gran figura del Mundial Sub 17, hay mucha fe de que se dará la revancha frente a las europeas para celebrar un gran título en el plano internacional.



Para tomar el control del partido, Colombia seguramente aprovechará el momento de Linda Caicedo, el liderazgo de Stefanía Perlaza en defensa, el empuje de Juana Ortegón en el mediocampo, la velocidad arriba de Gabriela Rodríguez y la seguridad en el arco de Luis Agudelo.



El resto de jugadoras, como Ana María Guzmán, Mary José Álvarez, Cristina Motta, Natalia Hernández, Yésica Muñoz y Oriana Quintero, pondrán todo su fútbol para alcanzar el gran objetivo.



Todo está servido, y la gloria al alcance. Las miradas están puestas en Mumbai y su estadio Dy Patil, donde Colombia juega por el título más importante de su historia en fútbol.



El país confía en el talento de unas jugadoras que desde hace rato se ganaron el corazón de todos.



Ficha técnica:

Estadio:DY Patil de Mumbai

Capacidad: 55.000 aficionados

Hora: 9:30 a.m.



Probables formaciones



Colombia: Luisa Agudelo, Ana María Guzmán, Stefanía Perlaza, Mary José Álvarez, Cristina Motta, Natalia Hernández, Juana Ortegón, Oriana Quintero, Gabriela Rodríguez y Linda Caicedo.

DT: Carlos Paniagua



España: Sofia Fuente, Judit Pujols, Sandra Villafane, Marina Artero, Sara Ortega, Cristina Libran, Marina Rivas, Carla Camacho, Vicky López, Jone Amezaga y Paula Partido.

DT: Kenio Gonzalo