Sebastián Sánchez, el caleño que comienza su participación en el Mundial de tiro deportivo

Desde los 13 años es deportista. Entrenaba triatlón y se destacó durante mucho tiempo en este deporte. Hasta que un día tuvo “un gran golpe de suerte”.



Alejandra Riveros Ospina, bicampeona de los Juegos Nacionales en la modalidad de pistola deportiva y entrenadora ISSF (Federación Internacional de Tiro Deportivo), a cargo de la selección Valle, se acercó a un entrenamiento del equipo de triatlón del que hacía parte Sebastián y lo invitó a disparar un arma por primera vez.



El talento que demostró en esta disciplina fue tan asombroso, que tres días después ya estaba compitiendo en los juegos departamentales.



“El proceso de Sebastián ha sido impactante, porque es una de las carreras deportivas más rápidas que hemos visto. En tiro deportivo toma bastante tiempo alcanzar un nivel alto. La formación que tuvo como triatleta le ha servido para combinar ambas fortalezas en una sola actividad deportiva, que es tiro deportivo de precisión”, señala Alejandra Riveros, entrenadora de la Selección Valle de Tiro Deportivo.



En tres años ha competido pocas veces. Sin embargo, en todas se ha destacado. Su primera Copa del Mundo fue este año, 2022, en Río de Janeiro, y empezó su presentación dentro de los seis primeros puestos a nivel mundial.



“La primera vez que disparé una pistola se sintió increíble, fue como tener un juguete nuevo y me gustó mucho, no quería parar de hacerlo”, recuerda mientras sonríe.



Su talento, disciplina y alegría son las características que lo han llevado a ser campeón seis veces consecutivas y ser actualmente integrante de la selección Valle y de la selección Colombia de Tiro Deportivo.

Sebastián Sánchez compite desde hoy en el Mundial de tiro deportivo en Egipto. Foto: especial para El País

“Una de las cualidades que más han llevado a Sebastián a destacarse es su autocuidado y su autodisciplina. Al ser fisioterapeuta de profesión, logra identificar fácilmente qué le sirve y qué no, dentro de la parte técnica y física. Lo que le permite aportar a su propia preparación, siendo muy consciente de sus alcances, limitaciones y habilidades”, explica Riveros.



Uno de los mayores retos para los deportistas de tiro deportivo es el control mental, lograr calmar la ansiedad. La modalidad de pistola de aire se trata de un juego entre la capacidad que tiene el deportista en el entrenamiento físico y técnico, pero un gran porcentaje corresponde al control mental: debe aprender a vencer las inseguridades y las dudas.



Cada vez que está listo para disparar en la competencia, este caleño de 23 años respira profundo e inicia en su mente el conteo mientras su corazón empieza a latir fuerte hasta que llega el ‘¡start!’. En ese momento solo existen él, su pistola EVO 10 y el blanco.



“Se trata de estar en tiempo, presencia y persona, mantener el conteo y respirar profundo”, explica este fisioterapeuta egresado de la Fundación Universitaria María Cano.



Hoy, Sebastián estará participando en el World Championship Cairo, EGY (en Egipto), que será su séptima competencia. A principios de noviembre competirá en el Panamericano que se realizará en Lima, y finalizando ese mes estará en el Campeonato República de Colombia.



¿En qué consiste el tiro deportivo?

Este es un deporte de precisión, lo que quiere decir que se trata de apuntar a un blanco y procurar que la mayor cantidad de disparos den en la zona más alta (el número 10).



La modalidad de este deportista es la de pistola de aire a 10 metros, lo que quiere decir que el proyectil es impulsado por aire comprimido y el blanco está a 10 metros de distancia del tirador. En esta modalidad se cuenta con 1 hora y 15 minutos para hacer 60 tiros, que en una pantalla se van sumando y al final arroja el resultado total. Esta sería la fase clasificatoria en la que pasan los mejores ocho puntajes a la final.



“Sueño con estar en los próximos Olímpicos y ganar la Copa del Mundo. Mi mayor motivación es llenar de orgullo a mi familia y mostrar todo el trabajo que hemos realizado en conjunto con mi entrenadora y todo el equipo para representar al Valle y a Colombia”, asegura este exalumno del Colegio Santa Librada.

Sebastián Sánchez ocupó la casilla 25 en el Campeonato Mundial de Río, Brasil. Foto: especial para El País

Sebastián entrena los siete días de la semana dos veces al día, lo que le implica mucha disciplina y esfuerzo, sacrificar actividades cotidianas como salir con amigos o trasnochar, alimentarse de una manera muy particular y tener el tiempo de descanso que se requiere. Está consciente de que todo esto es indispensable para llegar a un mayor nivel deportivo.



“La mejor decisión que he tomado ha sido ser deportista. Tiro significa todo para mí, porque me ha permitido descubrir mi potencial y darme cuenta de que es posible competir con los mejores del mundo. Encontré algo que de verdad me apasiona”, dice.



Uno de los mayores apoyos en la carrera deportiva de este joven ha sido su familia, en especial su madre, Dilia Esperanza Sánchez, quien lo describe como un ser muy tranquilo, responsable y ordenado.



“Siempre ha sido muy especial con su familia. Como deportista es muy disciplinado, tiene claros sus objetivos. Todo ha sido gracias a esa dedicación que le pone a los entrenos. Y escucha atentamente a las personas que están guiando su proceso deportivo”.



Estigmas del deporte

Es común que muchas personas no se acerquen a este deporte, ya que al utilizar armas se ha generado cierto estigma, teniendo en cuenta el contexto de violencia que ha vivido Colombia durante muchas décadas.



Sin embargo, Sebastián asegura que en tiro deportivo se aprende a utilizar el arma teniendo claro que no se va a agredir a ninguna persona ni a otro ser vivo, solamente se busca impactar unos blancos de papel o platos.



La entrenadora de la selección Valle de tiro deportivo comenta que han lidiado con este estigma siempre, “pero nosotros hemos logrado demostrar que este es un deporte de precisión, considerado, incluso, como terapia; en especial, la modalidad de pistola de aire, que requiere mucha paciencia, disciplina y devoción, porque es de repetición”.



Las primeras competencias de tiro deportivo se realizaron en Estados Unidos en 1871; es uno de los pocos deportes que ha formado parte de los Juegos Olímpicos desde su primera edición en 1886 en Atenas. A partir del 5 de octubre de 1923, por decreto, se autorizó a nivel nacional en Colombia el establecimiento de clubes de tiro bajo la dirección y supervisión del entonces Ministro de Guerra.

Históricamente, Colombia se ha destacado en esta disciplina, teniendo medallistas olímpicos como Helmut Bellingrodt y Bernardo Tovar.



“Yo les diría a los padres de familia que siempre motiven a sus hijos a practicar cualquier deporte y que exploren en nuevas disciplinas, no solo en las tradicionales como el fútbol. A veces, el desconocimiento hace que no se les brinde apoyo a los jóvenes”.



Entre tanto, este joven, al que le gusta disfrutar de la naturaleza y es fan de la Fórmula 1 y del ciclismo, busca en Egipto foguearse con los mejores del mundo, para, posteriormente, alcanzar un cupo en los Juegos Olímpicos de París de 2024.



Logros deportivos

2019: Juegos Departamentales (2 medallas de oro y 2 medallas de plata).

2021: Válida Nacional (1 medalla de oro por equipos).

2021: Campeonato República de Colombia (1 medalla oro equipos hombres, 1 medalla plata equipo mixto y 1 medalla de bronce individual).

2022: Campeonato Nacional (1 medalla de oro equipo mixto, 1 medalla de oro equipos hombres y 1 medalla de plata individual).

2022: Válida Nacional (1 oro equipos hombres).

2022: Copa del Mundo Río de Janeiro- Brasil. (Individual puesto 25 y equipos hombres puesto 5).