Se cumplió la segunda jornada de visitas de Panam Sports en Cali y el Valle del Cauca

Juan Carlos Pamo

La comisión de coordinación de Panam Sports completó su segunda jornada de visitas a los escenarios deportivos de Cali Ciudad Deportiva y de las subsedes Buga y Palmira donde se desarrollarán las competencias de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.



En la mañana se hizo visita de escenarios y en horas de la tarde se realizó la reunión de avances y detalles técnicos con la participación de Neven Ilic, presidente de Panam Sports; Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano; Clara Luz Roldán, Gobernadora del Valle del Cauca; Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali; José Luis Echeverry, director de los Juegos; Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación y otros miembros del comité que vienen trabajando para que las justas deportivas junior más importantes del continente sean un éxito.



“Espero que en esta visita nos queden las recomendaciones para avanzar y continuar con la línea de trabajo que venimos haciendo. Espero que para la comisión sea una visita grata al ver el compromiso de todo el equipo; no hemos descuidado ningún área que tenga que ver con los preparativos, es nuestra obligación hacer un gran evento”, manifestó Baltazar Medina, presidente del COC.



La Gobernadora Clara Luz Roldán agradeció a todo el equipo de trabajo y a la unión de esfuerzos entre el Ministerio del Deporte, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali.



“Gracias por la confianza depositada en nosotros; estamos terminando los diseños para comenzar las obras el 1 de enero de 2021 y como solo son adecuaciones y puestas a punto, tengan la seguridad que las tendremos listas para cuando corresponda, tenemos los recursos disponibles y ustedes conocen nuestro trabajo y saben que cuando asumimos una responsabilidad no defraudamos”, dijo la gobernadora.



En su intervención, el alcalde Jorge Iván Ospina resaltó la oportunidad de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 como un reactivador económico y social.



“Los Juegos son una manifestación de la grandeza del ser humano, una expresión de una ciudad resiliente y que nos da la oportunidad de presentar y promocionar la vida. Hemos hecho un gran esfuerzo económico y social para la realización de este evento, pero sabemos que con el trabajo conjunto va a ser exitoso”, aseguró Ospina.







Antes de comenzar con la agenda de la reunión que incluyó la presentación de la estructura del comité organizador, el programa deportivo, el tema de hospedaje y alimentación, entre otros, Neven Ilic, presidente de Panam Sports, finalizó el acto protocolario expresando su agradecimiento con el gobierno nacional, local y con el comité organizador.



“Con los Juegos Colombia será protagonista del renacer del deporte, donde podremos volver a mirar lo que hacen nuestros deportistas que no han parado a pesar de la pandemia. Esto es posible gracias al esfuerzo de todos y es una oportunidad de crecimiento para los deportistas jóvenes. Estamos aquí para sumar, para que tengan la confianza de expresarnos lo que necesitan y entre todos lograr que sea un gran evento”, finalizó Ilic.



El miércoles la delegación de Panam Sports realizará la visita al estadio Pascual Guerrero y al coliseo Evangelista Mora.