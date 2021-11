¡Se cumplió la Carrera Universitaria 10k!: Los caleños corrieron previo a los Juegos Panamericanos Junior

Con la presencia de cerca de 5000 deportistas entre estudiantes universitarios, docentes y miles de caleños amantes de las competencias de calle para la categoría libre, se ha realizado la primera edición de la 10K universitaria con un recorrido final que debió cortarse a 7 kilómetros debido a la toma de unidades deportivas por parte de las autoridades locales para ajustar los últimos detalles de cara a la inauguración de los Primeros Juegos Panamericanos Junior.



La intensa lluvia que bañó a Cali en las primeras horas de la mañana de este domingo no fue impedimento para los miles de deportistas caleños que se hicieron presentes muy temprano en el campus de la Universidad del Valle, sitio de salida de la carrera, en medio de un gran ambiente festivo.



En el sitio de la salida, el ideólogo de este nuevo evento para el atletismo colombiano, el ingeniero Ramiro Varela Marmolejo, presidente de la Federación colombiana de atletismo y cabeza del comité organizador del Mundial sub 20 de atletismo Cali 2022, el doctor José Luis Echeverry,

director de los Primeros Juegos Panamericanos Junior, Baltazar Medina, presidente del Comité organizador del certamen panamericano, Fernando Arroyo, rector de la Escuela Nacional del Deporte, Luis Carlos Buitrago, asesor técnico del Comité Olímpico Colombiano entre otras destacadas personalidades.



La prueba fue ganada por el caleño Hugo Ruiz quien llegó solitario a la meta con un registro de 21 min 50 segundos.



La segunda edición se realizará el 31 de julio de 2022, antesala a la inauguración del Mundial de atletismo sub 20 y será igualmente replicada en el eje cafetero antes de los próximos Juegos Nacionales y Paranacionales 2023.



La carrera, con el rótulo de recreativa se convierte en la primera piedra para construir las bases sólidas hacia el futuro del deporte escolar, universitario, como lo especifica el propio Ramiro Varela.



“No tiene justificación que 50 años después de los VI Juegos Panamericanos en Cali, que causaron la primera gran revolución del deporte colombiano no tengamos hoy un deporte escolar sin un modelo de auto sostenimiento y dependiendo siempre del Estado. Esta experiencia nos brinda la oportunidad de unir a Ministerios como el deporte, la educación y cultura para construir por fin ese deporte universitario con un modelo propio, al estilo de los países desarrollados como los americanos, europeos, los asiáticos, los rusos. Estamos urgidos de dar el gran salto cualitativo con la masificación desde la bases, como lo han demostrado varios deportes y entre ellos el atletismo, hoy entre los mejores 17 países del mundo en la pasada olimpiada de Tokio", dijo Ramiro Varela