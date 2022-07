Rafael Dudamel y directivos acuerdan salida del técnico del Deportivo Cali

El técnico Rafael Dudamel no seguirá en el banco del Deportivo Cali. Esta noche, el entrenador y directivos de la institución verdiblanca llegaron a esa decisión y solo faltan los detalles para acordar la salida del venezolano.



Las últimas horas fueron tensas dentro del conjunto azucarero, luego de que Dudamel entregara unas declaraciones en las que manifestó que no conocía al jugador Ítalo Montaño y que mucho menos había aprobado su llegada al club.



“En el primer semestre, todo se hizo consensuado (…). La realidad es que no conozco a Ítalo y no ha sido un pedido del cuerpo técnico. No hay que discutir, porque no lo conozco, la condición del futbolista. Creo que son las formas las que terminan, desde el inicio, haciendo que la llegada de un futbolista no sea la más armónica; pero bueno, son estas las cosas que te invitan a reflexionar en profundidad”, afirmó Dudamel en la rueda de prensa posterior al empate 0-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Suramericana, el miércoles pasado, contra Melgar de Perú.



El presidente del Cali, Marco Caicedo, le manifestó a El País que la contratación de Montaño, extremo de 23 años, procedente de la segunda división de Croacia y que inicialmente había llegado para Bucaramanga, era una buena oportunidad para el club.



“Es un jugador alto, fuerte, de buena pegada, ágil, y ante la salida de John Vásquez (al fútbol de Brasil), Montaño representa una buena opción en un puesto cuya necesidad había manifestado el profesor Dudamel”, subrayó Caicedo.



Esa división agitó el ambiente dentro del equipo, pues Dudamel manifestó su descontento por la situación.



Cuerpo técnico y directivos tomaron la decisión de la salida de Dudamel, quien no estaría reclamando dinero de indemnización, pues su contrato va hasta diciembre.



Dudamel le dio la décima estrella al Cali en diciembre, luego de cogerlo en la casilla 16 en el segundo torneo del 2021, tras la salida del técnico Alfredo Arias.



Pero después hizo una mala campaña, al perder la Superliga y quedar eliminado en la Liga, la Copa Colombia y la primera fase de la Copa Libertadores. Actualmente, el equipo disputa los octavos de final de la Suramericana, serie que va empatada 0-0 con Melgar y que se define la próxima semana en Perú.