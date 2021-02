Utah Jazz venció ampliamente a los Lakers y se afianza como el mejor equipo de la NBA

Alejandro Cabra Hernandez

Los Utah Jazz, el mejor equipo actualmente en la NBA, no tuvieron piedad de Los Angeles Lakers al derrotarles 114-89 en la jornada del miércoles, en la que el italiano Danilo Gallinari batió el récord de triples de los Atlanta Hawks.



Los Lakers, que no recuperarán a su figura Anthony Davis (lesión de gemelo) hasta después del Juego de las Estrellas (All-Star), atraviesan una importante racha negativa con cuatro derrotas consecutivas.



LeBron James (19 puntos), que fue reservado en el último cuarto, Montrezl Harrell (16) y Markieff Morris (12) fueron los únicos jugadores que sobrepasaron los dobles dígitos en anotación por los vigentes campeones.



En cambio los Jazz, que han ganado 22 de los últimos 24 partidos, hicieron valer su juego coral con hasta seis jugadores por encima de los 10 puntos.



El escolta Donovan Mitchell, elegido el martes para su segundo Juego de las Estrellas (All-Star) consecutivo, se quedó en solo 13 puntos (4/16 en tiros de campo) pero sumó 10 rebotes y 8 asistencias mientras el pívot francés Rudy Gobert, también All-Star, firmó 18 puntos y 9 rebotes.

Utah Jazz acumula 22 victorias en los últimos 24 juegos. Foto: AFP



"Este es el euipo que queremos ser", recalcó Mitchell. "El año pasado tuvimos muchos altos y bajos, tenemos que seguir jugando de forma consistente".



Los Jazz afianzan así su liderato en la conferencia Oeste con 26 victorias y 6 derrotas mientras que los Lakers, que recibirán el viernes a los Portland Trail Blazers, se quedan en el tercer lugar con 22-11.

Gallinari bate récord de triples de Hawks

El ala-pívot italiano Danilo Gallinari masacró a los Boston Celtics con 38 puntos desde el banquillo y 10 triples, su mejor marca personal y la de cualquier jugador en la historia de los Atlanta Hawks.



A sus 32 años, Gallinari firmó una espectacular estadística de 13/16 en tiros de campo y 10/12 en triples en 33 minutos de juego en el triunfo de Atlanta por 127-112.



Los 10 triples son el récord personal del italiano en sus 12 temporadas en la NBA y la mejor marca histórica de un jugador de los Hawks.



Fue la mejor actuación del ala-pívot desde que su llegada a Atlanta esta temporada, en la que ha atravesado diversos problemas físicos y promedia unos modestos 10,4 puntos y 2,8 rebotes por juego.



El otro protagonista del choque fue la joven estrella de los Hawks Trae Young, que anotó 33 puntos y repartió 7 asistencias.



Young, quien no fue elegido sorprendentemente por los entrenadores para el Juego de las Estrellas, se encuentra en un momento de forma excepcional promediando 27 puntos y 11 asistencias en el mes de febrero.



Las figuras de los Celtics decepcionaron con apenas 13 puntos de Jayson Tatum (4/20 en tiros de campo) y 17 de Jaylen Brown (6/16).

Lavine celebra su All-Star ante Minnesota

El escolta Zach Lavine celebró su primera elección para el All-Star con 35 puntos en el triunfo de los Chicago Bulls 133-126 ante los Minnesota Timberwolves en la prórroga.



"Sé quién soy como jugador, lo duro que trabajo. Estoy extremadamente feliz pero no me deja satisfecho. Estoy mirando a próximos desafíos", dijo Lavine, que debutará en el All-Star después de haber ganado dos veces el concurso de volcadas.



El base español Ricky Rubio, que terminó con 9 puntos y 10 asistencias, forzó el tiempo extra al anotar tres tiros libres decisivos pero los Bulls no dejaron escapar un triunfo que les aúpa a la sexta posición del Este.

Dort tumba a Spurs con triple decisivo

Con un triple sobre la bocina, el escolta canadiense Luguentz Dort dio el triunfo 102-99 a los Oklahoma City Thunder sobre los San Antonio Spurs.



El equipo texano regresó así con derrota a la competición después de que se suspendieran sus últimos cuatro partidos por al menos cuatro casos de covid-19 en su plantilla.



El también canadiense Shai Gilgeous-Alexander, de 22 años, fue una pesadilla para San Antonio al anotar 42 puntos, la mejor marca de su carrera.



El base fue, con empate 99-99, el primero en intentar el triple de la victoria para los Thunder. Su lanzamiento no entró pero Oklahoma City tuvo una última oportunidad y Dort (16 puntos) anotó el triple desde la esquina mientras sonaba la bocina.



Por San Antonio, el base Dejounte Murray sumó 27 puntos y el veterano pívot LaMarcus Aldridge, que regresaba tras tres semanas de baja, terminó con 11 puntos y 7 rebotes saliendo desde el banco.