Otra gran victoria: Francisco Sanclemente ganó la Maratón de Guadalajara en México

Cerca de 2.000 participantes en todas las categorías se dieron cita este domingo 12 de diciembre en la ciudad de Guadalajara – México y en donde el atleta Francisco Sanclemente pudo entregarnos una gran noticia al quedarse con el primer lugar del podio de la competencia.



La carrera inició a las 7:50 a.m. (hora colombiana) en la Glorieta Minerva y los 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar característicos de esta región se empezaron a sentir en los diferentes competidores.



Sin embargo y a pesar de la altimetría, Sanclemente de 33 años, completo el recorrido en un tiempo oficial de 1 hora con 41 minutos y 48 segundos superando al atleta mexicano Gonzalo Valdovinos González quien termino muy cerca, con un tiempo de 1 hora con 41 minutos y 51 segundos.



El atleta vallecaucano hace tan solo unos días se llevó el título de bicampeón de la Maratón de México marcando el récord histórico en los 42.2km de la prueba, actuación que le sirvió al atleta para ser invitado como atleta elite de la edición 37 del Maratón Internacional de Guadalajara.



“La verdad no me imagine que pudiera ser tan difícil, es una carrera muy bonita, el recorrido estaba muy retador porque eran fuertes subidas todo el tiempo, en realidad no había muchos descansos, sino que todo el tiempo era sube y baja, pero gracias a Dios tuve fuerzas para resistir, para aguantar y poder terminar la carrera y lograr un buen resultado", dijo el deportista al final de la competencia.