Óscar Rivas explicó lo que ocurrió con la fallida pelea en Cali: "fui víctima de estafa"

Luego de varios meses el boxeador Óscar Rivas, campeón del peso 'Bridger' del Consejo Mundial de Boxeo en el 2021, decidió contar su versión de la historia y explicar por qué no se pudo realizar el combate contra el polaco Lukasz Rozanski, en Cali.



Según le contó 'Kaboom' a Caracol Sports, la razón por la cual no se pudo hacer el evento fue por una estafa por parte del organizador.



"Cuando fui a Colombia para hacer la promoción del combate, había un inversionista que se llama Juan Carlos Criollo Moreno. Él era la persona que estaba dispuesta a llevar la pelea a Cali, en el Pascual Guerrero. Con mi equipo, en Canadá, decidimos ir al país pensando que todo iba a salir bien. Cuando estuvimos en Bogotá, se me hizo raro ver el hotel al que nos metieron. Era barato, no teníamos el transporte que necesitábamos. Allí le dije al presidente de mi compañía que las cosas estaban raras", comentó Rivas.



La supuesta pelea iba a contar con la presencia de artistas de la talla de Jennifer López y exfutbolistas como Ronaldinho, Roberto Carlos, entre otros.



"Le dije a mi director que no me gustaba la manera en la que el promotor estaba manejando las cosas, que no quería seguir con él. El tiempo fue pasando y no llegaba más información sobre el combate. En Colombia, la gente me escribía que dónde podía comprar las boletas. El supuesto inversionista lo único que me decía era que no me preocupara, que las cosas iban a estar en orden", dijo Óscar Rivas.



Luego de una larga espera, este promotor llamado Juan Carlos Criollo Moreno nunca apareció con lo que prometió, pero según el boxeador sí se quedó con todo el dinero de los contratos.



Se habla de que aproximadamente 18 personas fueron estafadas por este personaje. Entre las víctimas estarían los representantes del peleador polaco Lukasz Rozanski.



"Actualmente estamos tratando de llevar esta pelea al Reino Unido, pero esto sería hasta el mes de junio de 2023. Colombia quedó totalmente vetada. Pero eso aún no se sabe, porque yo tuve una pelea con mi representante por esta situación", sentenció Rivas en la nota.



Óscar Rivas cree que a sus 35 años ya no podrá contar con grandes oportunidades para pelear y más ahora con esta penosa situación, por lo que se ha planteado la posibilidad de retirarse.