"No es el momento de pensar en el retiro": Yuri Alvear, ausente de los Juegos Olímpicos por lesión

Francisco Henao

Yuri Alvear, la medallista olímpica colombiana y quien se perderá los Juegos de Tokio 2020 por lesión, dijo que ha ido asimilando el duro golpe de no poder estar este año en la máxima cita del deporte mundial.



Una lesión de menisco, con compromiso del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, que demandó una pronta cirugía el lunes en Cali, la tendrá por más de seis meses fuera de la actividad.



Yuri, medalla de bronce en el judo de los Olímpicos de Londres 2012 y plata en los de Río de Janeiro, en el 2016, además de campeona del mundo en la categoría de los 70 kilos, aseguró que no es el momento de pensar en el retiro, porque primero está su recuperación.



"Siempre digo que mi mente está en la recuperación, no es el momento de pensar en el retiro o de pensar en otras cosas; simplemente quiero recuperarme, aunque es claro también que la carrera deportiva no es larga, los de Tokio iban a ser mis cuartos Juegos Olímpicos y por ahora trato de asimilar la situación, nada más", declaró la judoca.



Dijo sin embargo que es "profesional en Deporte de Actividad Física y una de las cosas que me he planteado más adelante es ayudar a mi equipo, pero primero, reitero, está recuperarme y después pensar en lo que viene".



Sobre la lesión, Yuri dijo que comenzó a sentir una molestia en la rodilla, pero no le puso mucho cuidado hasta que con el paso de los días el dolor se fue acentuando más.



"En diciembre presenté molestias en la rodilla, pero tenía la competencia en Catar que era importante, daba puntos para Juegos Olímpicos; no le presté mucha atención a ese problema, fui, competí en Doha, pero seguí presentando molestias; luego me fui a Japón y allá se me dificultó todo para entrenar por la pandemia, entonces me comuniqué con la doctora del Comité Olímpico Colombia y ella me dijo que le preocupaba lo que le estaba manifestando".



La judoca vallecaucana señaló que "Al regresar a Cali me practiqué una resonancia y salió la lesión que sospechábamos. Me operaron el lunes de la ruptura de menisco y cruzado anterior, fue una reconstrucción de ambos, y la incapacidad es de entre seis a siete meses".



Yuri manifestó que en un momento pensó en no ir al quirófano, sabiendo lo que eso podría significar para su carrera y para su salud.



"Fue una decisión bastante difícil, en determinado momento consideré no operarme, pero no hacerlo era arriesgar mi salud. Son momentos difíciles, pero gracias a Dios lo he ido asimilando y sé que primero debe estar la salud. Yo solo hablo por lo de hoy, la idea es recuperarme de mi rodilla y después pensar en lo que viene. Es una situación compleja, mi obetivo era ir a Tokio, ganar el oro, participar en los Juegos y llegar con las mejores opciones; ahora tengo que asimilar que no voy a estar, eso me ocupa bastante".



En cuanto a si los de Tokio iban a ser sus últimos Juegos Olímpicos, Alvear aseguró que no pensó en eso.



"De la parte sicológica siempre nos dicen que no pensemos en eso, que a nosotros nos pesa pensar en el aquí y el ahora; esta lesión es una muestra de eso, de que vivimos el día a día sin sabe lo que va a pasar mañana. La verdad no sabía si Tokio iban a ser mis últimos Juegos Olímpicos, no pensaba en eso, ni en el retiro; simplemente quería participar porque eran mis cuartos Juegos y más en un país que es como mi segunda casa".



Por último Yuri dijo que ha recibido el apoyo de los dirigentes del deporte colombiano, así como de la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, lo que la motiva para seguir adelante.



"Ganar una medalla es el objetivo de todo un país, pero me siento contenta porque los dirigentes me han dicho que para ellos lo primero es la persona y la salud. Sé que es duro para el deporte colombiano que no participe, pero hay que seguir adelante", puntualizó.