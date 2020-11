Michael Jackson, el sanandresano que pone a bailar al Team Cali en la Liga de Baloncesto

Daniel Molina Durango

Porta el ‘8’ en su espalda en honor a su más grande referente: Kobe Bryant. Por su acento se denota su origen caribeño. Es nacido en San Andrés y sobre él reposan una parte importante de las esperanzas del Team Cali de quedarse con el título en la burbuja del baloncesto en el Evangelista Mora.



Si ya sus habilidades en defensa, como hacerse ‘insoportable’ en la marca y atraer los rebotes, lo hacen llamativo, su nombre se lleva los reflectores: Michael Jackson Wright.



En parte tiene que ver con la admiración de sus padres al difunto ‘rey del pop’, pero contrario a lo que se pudiera pensar, Jackson es su primer apellido.



“Mis padres solo me pusieron Michael y ya el resto se dio”, comenta entre risas el jugador, quien reconoce que escucha de todo.



La historia de Jackson, el basquetbolista, no es la de la mayoría de jugadores que han pisado la burbuja de Cali. Su proceso empezó tarde, pues primero se dejó llevar por la pasión por el béisbol.



“En la isla somos basquetboleros y beisboleros, y yo empecé jugando béisbol. Apenas a los 14 empecé con el básquet y desde ahí no paré, así que debo agradecer a Dios por darme el don, aunque no me haya forjado en ningún club”, comenta el líder del equipo corazón.



Desde ahí, su vida no dejó de estar ligada a la pelota naranja y el mayor sacrificio fue, sin duda, tener que dejar su isla, de la que siempre extraña su gastronomía y el cariño familiar.



Le puede interesar: 'Buenos Aires' para Paraguay, que complicó a la Argentina de Messi y le sacó un empate



“Mi primera selección la hice en Valledupar y fuimos campeones invictos con San Andrés Islas, a los 14 años. Ahí empecé a ir con la Selección menor de Colombia y no he parado hasta hoy”.



A los 18 años, tras terminar sus estudios, empezó a recorrer el continente siguiendo sus pasiones. En Costa Rica estudió Educación Física, con enfoque en pedagogía.



“Estudié porque es lo único que nos queda. Lastimosamente aquí no podemos vivir del baloncesto, pues nuestra Liga es muy corta, entonces hay que buscar algo más, sobre todo para hacer cuando nos retiremos”.

Michael Jackson brillando en la Liga de Baloncesto. Especial para El País

La habilidad que fue demostrando de cara al aro y su peculiar nombre le valieron ganarse el seudónimo de ‘el bailarín del balón’, siempre con un sello: priorizar la defensa por encima del juego de ataque.



“Siempre pienso en defender antes que en anotar, porque pienso que todo el mundo puede anotar, pero no todos saben defender, meter una tapa o un robo. Ahí se inicia la ofensiva”.



La disciplina y el talento de este alero de 33 años le han permitido destacarse en las ligas de Costa Rica, El Salvador, Argentina, México y Venezuela, además de pasar por varios equipos del campeonato colombiano.



Ahora es el turno del Team Cali Puro Corazón. Una unión que, según Jackson, se venía buscando desde hace años.



“A la organización le doy gracias por creer en mí y por la insistencia en mi llegada”, señala el isleño, que logró 266 puntos, 84 rebotes, una tapa y 29 tiros de tres puntos en la fase regular de la Liga, donde disputó los 14 partidos del equipo dirigido por Fernando Tulo como inicialista.



De su mano, y con la colaboración de jugadores como Stalin Ortiz y Jhon Chiquillo Hernández, el Team Cali fue ganando la consistencia necesaria para clasificar como segundo a las semifinales, donde desde hoy (7:30 p.m., transmite Win Sports) busca un cupo en la final ante Búcaros de la capital de Santander.



Su calidad no es menor y no en vano hace cinco años es fijo en las convocatorias que el histórico entrenador Guillermo Moreno Rumié hace para la Selección Colombia.



“Con la Selección he vivido momentos especiales, como la Fiba Americup de 2017 en Medellín, las Eliminatorias de este año en Tunja, donde ganamos todos los partidos, o mis primeras clasificatorias en Venezuela”, recuerda Michael.



Con el propio Ortiz comparte en el conjunto nacional, lo que considera un plus para el equipo vallecaucano.



“Él sabe cómo juego yo y yo sé cómo juega él, entonces ponemos eso en servicio del equipo, que es lo realmente importante, no el lucimiento personal”.



Para Michael Jackson, las sensaciones en la primera fase fueron mejorando conforme fueron pasando los partidos.



“Al inicio se notaba nuestra falta de ritmo, apenas normal en una situación tan extraña, pero a medida que tomamos ritmo, encontramos un mejor rendimiento”.



Si ya alcanzó su techo de rendimiento es una incógnita que solo podrá responder sobre el campo del Evangelista Mora, cuando ponga a bailar al quinteto caleño en busca de la final.

Las semifinales, al mejor de tres

Team Cali Vs. Búcaros y Titanes de Barranquilla Vs. Tigrillos de Antioquia son los duelos semifinales de la Liga de Baloncesto.



Las series se disputarán al mejor de tres partidos a jugarse hoy, mañana y, de ser necesario, el próximo lunes.



En la fase regular, Team Cali y Búcaros se enfrentaron dos veces, con un triunfo para cada uno.