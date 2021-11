Listos los cruces de Colombia en el judo de estos Juegos Panamericanos Junior

El Coliseo de Combate Yuri Alvear verá en acción a los primeros cuatro judocas colombianos, y sus respectivos rivales, este viernes 26 de noviembre.



La rama femenina, la de mayor participación durante la jornada de viernes, competirá con Maryury Ureña, frente a la venezolana María Giménez en los cuartos de los 48 kg.; Stefanía García, atleta que combatirá contra Fabiola Díaz, de Venezuela, en los cuartos de los 52kg, y Nikol Pencue, judoca que enfrentará a la brasileña Thayane De Oliveira en los octavos de los 57 kilogramos.



Mateo Mejía, el único representante colombiano de la rama masculina en el día, enfrentará por los octavos de final a Willis García, de Venezuela.



Cubanos, ecuatorianos, estadounidenses, mexicanos, paraguayos, peruanos, entre otros, también animan las competiciones del judo de los Panamericanos Junior.



Programa judo – viernes 26 de noviembre:

Lugar: Coliseo de Combate Yuri Alvear, Jamundí, Valle del Cauca.



9:00 - Maryury Ureña (COL) VS María Giménez (VEN).



11:15 - Stefanía García (COL) VS Fabiola Díaz (VEN).



11:45 - Nikol Pencue (COL) VS Thayane De Oliveira (BRA)



12:45 - Mateo Mejía Montoya (COL) vs Willis García (VEN)