Letsile Tebogo es el nuevo ‘hijo del viento’ en el Mundial Sub 20 de Atletismo, en Cali

El africano Letsile Tebogo es el nuevo ‘hijo del viento’, un apodo muy bien ganado por el tiempazo que utilizó para alzarse con la medalla de oro ayer en la final de los 100 metros del Mundial Sub 20 de Atletismo que se cumple en Cali.



El representante de Botsuana, país ubicado en el sur de África, a sus 19 años dejó su impronta de velocista en el Pascual Guerrero en una de las últimas pruebas de la segunda jornada del certamen internacional.



Tebogo, con camiseta azul clara, pantaloneta gris y zapatillas blancas, salió por el carril 4; clavó la cabeza al piso en los primeros metros, aceleró cuando llegó a la mitad del recorrido, miró luego al frente y sacó una buena diferencia a sus más cercanos perseguidores, hasta el punto de ver al jamaicano Bouwahjgie Nkrumie, quien iba por el carril 6, como diciéndole: los 100 metros son míos.



El africano, que el año pasado había sido campeón en el Mundial de Kenia con 10:19 para la misma prueba, esta vez paró el cronómetro en 9:91, un tiempazo para un juvenil, logrando además récord del mundo y récord de campeonato, y ratificando que será el atleta del futuro, destinado a brillar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en los próximos certámenes internacionales de atletismo.



Tebogo ya había avisado de lo que podía conseguir, cuando en la primera jornada clasificatoria, el pasado lunes, había logrado un tiempo de 10 segundos para los 100 metros que lo llevó de inmediato a la final.



El podio de los 100 metros lo completaron el jamaicano Bouwahjgie Nkrumie, con 10:02, y Benjamin Richardson, de Sudáfrica, que se quedó con la plata.



Otras finales

El relevo de 4x400 de Estados Unidos, integrado por Charlie Bartolome, Madison Whyte, Will Sumner y Kennedy Wade, se quedó con la medalla de oro luego de un vibrante final en el que venció por escaso margen a India.



Jamaica se quedó con la medalla de bronce en esta prueba.



En el salto de longitud, Erwan Konate logró la medalla dorada, superando al cubano Alejandro Parada (plata) y al brasileño Gabriel Luiz (bronce).



La jornada de hoy

A partir de las 8:30 a.m. comenzarán las competencias clasificatorias en el Pascual. En horas de la tarde habrá semifinales en 400 metros vallas, 100 metros damas y 200 metros hombras.



Se presentarán cinco finales: salto con pértiga, lanzamiento de disco, 1500 metros, 800 metros, 110 metros vallas y 100 metros mujeres.