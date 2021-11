¡La Startup Colombiana!: El Ultimate Frisbee quiere tomar fuerza en el país 

La primera Copa de Ultimate Frisbee Profesional (CUP) se lleva a cabo este fin de semana en Bogotá, desde las 8 de la mañana, sábado y domingo en el Campus Universitario de la Universidad Santo Tomas y el lunes en la Unidad Deportiva de Compensar. Un novedoso emprendimiento que busca a través de jugadores de Selección Colombia profesionalizar esta actividad deportiva.



El torneo tendrá cuatro equipos de género mixto que representan regiones del país. Son ellos: Armadillos de Tierradentro, Cóndores de los Andes, Nómadas de la Montaña y Voladores del Oriente. En el corto plazo, la CUP, desarrollará en forma de Tours de Copas un recorrido por 6 ciudades de Colombia el próximo año 2022.



Actualmente, Colombia es octavo, a nivel global, en esta disciplina. La comunidad de jugadores, con deportistas destacados y otros que empiezan a labrar su camino en esta actividad, ya tiene millones de seguidores en el mundo y ha crecido exponencialmente a lo largo de los últimos años.



Una característica particular de este campeonato que cuenta con el respaldo de la federación de Ultimate, es que algunos deportistas ya han tenido la oportunidad de compartir la cancha juntos, en procesos de selecciones Colombia, y otros todavía no, es ahí donde se encuentra el verdadero reto que permitirá conectar al talento colombiano a la mayor brevedad, para ser los ganadores del premio mayor que ofrece la primera versión de la CUP.



La organización creó diferentes estrategias desde lo social hasta lo comercial. La CUP inició con una convocatoria abierta para integrar los equipos participantes en el certamen. Deportistas de todas las regiones del país se presentaron a las pruebas “Combine” que se llevaron a cabo en Medellín y Bogotá. Los entrenadores tuvieron la oportunidad de seleccionar en vivo a sus escuadras compuestas por los mejores jugadores y jugadoras del país. Algunos, ganadores de medallas doradas y plateadas en mundiales pasados.



La CUP está comprometida con aportar a la comunidad en responsabilidad social, pues es una plataforma para descubrir nuevos talentos. Además, desarrolló un robusto plan comercial para que marcas y patrocinadores se unan a este emprendimiento. Diego Afanador, Director Ejecutivo de la CUP, considera que “a través del Ultimate, se pueden realizar talleres en escuelas y universidades para promover la práctica de este deporte, el aprovechamiento del tiempo libre, fomentar valores y normas de comportamiento en sociedad”. Afanador agrega “La Cup



Ultimate Frisbee, es un emprendimiento educativo y deportivo, un gran paso en el camino a la profesionalización de este deporte”.



Así mismo, la Directora del Programa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la CUP María Fernanda Galindo, sostiene que “la necesidad de ser hoy más que nunca incluyente, dando posibilidad a que la mujer sea protagonista en este deporte, fortaleciendo la categoría mixta, pues nos parece clave impulsar la equidad de género y la competencia equitativa”.



El Ultimate Frisbee, es un deporte auto arbitrado, es decir que los jugadores son los únicos responsables en administrar las reglas y responder ante ellas, lo cual invita a los deportistas a competir al máximo nivel con juego limpio o fair play La resolución La resolución de conflictos o diferencias a través del diálogo es un aspecto que lo hacen diferente al resto de disciplinas deportivas. Se practica generalmente con equipo de género mixto, aunque existen ligas masculinas o femeninas. Se juega en un campo rectangular con dos zonas de anotación y equipos de siete jugadores que pasan el disco a sus compañeros con el objetivo de atraparlo en el espacio contrario para poder anotar. Es un deporte de no contacto, en donde el jugador no puede correr cuando posee el Frisbee y tiene 10 segundos para pasarlo a un compañero. Si se pierde la posesión, hay una intercepción o se llega a un “conteo” (un jugador sostiene el disco más de 10 segundos), habrá cambio de posesión y el otro equipo tendrá la oportunidad de anotar en la zona contraria. Cada anotación representa 1 punto y se juega a 15 goles o 100 minutos, lo que ocurra primero.



El Utimate Frisbee Profesional da sus primeros pasos en Colombia a manera de startup o emprendimiento y se proyecta como la primera Copa en Latinoamérica.