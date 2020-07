La rivalidad griega que puso en aprietos al voleibolista vallecaucano Ronald Jiménez

Nataly Santacruz Maldonado

El vallecaucano Ronald Jiménez, oriundo de Robles – Valle, es una de las figuras de la Selección Colombia de voleibol desde hace varios años y ha escrito su nombre en varias de las grandes Ligas de Voleibol del mundo.



Desde sus 18 años llegó a Europa a jugar en Finlandia, también ha tenido la oportunidad de estar en Grecia, Austria, Francia y próximamente llegará a la gran Liga de Polonia.



Ronald ha vivido grandes momentos de la mano de este deporte que no cuenta con tantos seguidores en nuestro país, pero que en otros sí tiene mucha hinchada y aficionados. En una transmisión en directo con El País, Jiménez compartió con sus seguidores y espectadores dos de los momentos más tensionantes de su vida como voleibolista, los cuales vivió jugando para el Olympiacos de Grecia.

El que en ese entonces era su equipo, Olympiacos, es el eterno rival del Panathinaikos en varias competiciones deportivas de ese país. Aficiones de ambos equipos en fútbol, baloncesto, voleibol y otros deportes llaman este derbi ‘La Gran Batalla’ y Ronald fue protagonista de esta batalla en el campo de juego y fuera de él.



“Me habían dicho en qué partes de la ciudad y en qué ciudades eran seguidores del Olympiacos y en cuáles del Panathinaikos y yo no creía que fuera tan así. Un día que descansé me fui en tren a una ciudad cerca, me estaba tomando un café y la gente pasaba y me miraba, pasaba y me miraba, hasta escupían el piso y me decían cosas pero yo no entendía el idioma. En un momento pasó un jugador de la Liga y me preguntó que qué hacía allí que esa zona es del Panathinaikos y me asusté. Él me llevó a coger el metro y menos mal no me encontré hinchas en ese momento”, relató el voleibolista recordando la gran rivalidad que tienen los griegos en varios deportes.



Ronald también recordó, en medio de risas, otra situación en la que la hinchada lo hizo correr mucho más que en cualquier partido. “Un día le ganamos el clásico al Panathinaikos, ya nos habíamos entrado al vestuario, pero a mí se me había quedado el termo de agua en la cancha, entonces me regresé por él y la hinchada cuando me vio se metió a la cacha súper furiosa. Eso fue increíble, yo me metí al camerino corriendo y hasta le tiraron café a nuestro bus cuando salimos”, relató.



El vallecaucano ha formado una carrera deportiva ejemplar como opuesto (su posición), se destaca por sus grandes remates y gran altura. Prontamente llegará a Polonia para jugar en la que es una de las mejores ligas profesionales de voleibol a nivel mundial y está listo para seguir poniendo el nombre del país y del departamento en alto, aunque espera no volverse a encontrar con barras tan bravas como las de Grecia.