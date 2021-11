La golfista caleña María José Marín, líder del Women's Amateur Latin America 2021

El tricolor colombiano se ondea en la cima del tablero del Women's Amateur Latin America 2021, pues este viernes la caleña María José Marín tomo el liderato y Valery Plata se posicionó segunda, en Argentina.



Poniendo a prueba la resistencia cardiaca de los miles de colombianos amantes de este bello deporte, María José ofreció una exhibición de golf este viernes con 66 golpes, seis bajo par, y se hizo líder en -8 para el campeonato, con 136 impactos parciales.



Brillante por donde se le mire, la vallecaucana se puso en el foco de propios y extraños este viernes con un 'eagle' en el hoyo 2, seguido de otros dos 'birdies' al 3 y 6, y 'bogey' en el 4. Luego, por la segunda vuelta, asentuó su poderío con más 'birdies' al 12, 13, 15 y 17, y de no ser por un inesperado 'bogey' final en el 18, su ventaja habría sido mayor.



Acostumbrada a copar las primeras posiciones, María José viene de ser campeona del Sudamericano Juvenil en Ecuador, tetracampeona en su tránsito por Estados Unidos en el verano y del último Optimist International, así como del Campeonato Nacional Juvenil.



En su trayectoria en el ámbito regional, ya tiene victorias en el Sudamericano Prejuvenil de 2019 en Bolivia, y en el reciente Sudamericano Juvenil 2021 de Ecuador. La semana entrante enfrentará un nuevo desafío en el Sudamericano por Equipos 'Copa Los Andes'.



Y el subcampeonato parcial también está a buen resguardo de otra colombiana, Valery Plata. La santandereana también ha sabido jugar un campeonato espléndido, y de momento se ubica segunda en -7 para el campeonato, completando la segunda ronda con 68 golpes, cuatro bajo par.



Seis 'birdies' y dos 'bogeys' resumen la jornada de viernes de Valery, que no pierde el liderato de vista, apenas a un golpe de su compatriota María José. "La presión existe y siempre va a estar ahí. Debo jugar con tranquilidad y aprovechando lo que el campo me dé, sin pensar en Valery ni en mis otras rivales", concluyó. María José.



Contagiándose del estado de gracia de sus paisanas, Carolina Andrade experimentó una mejoría en esta segunda ronda, pues repitió el 73 de debut, y ahora con 146, ascendió a la casilla 17 en +2 para el campeonato.



Dos de las nuestras empatan en la posición 21. Se trata de Ana Sofía Murcia y María Alejandra Hoyos, con 147 tiros en +3.



Cristina Ochoa hizo pares este viernes y trepó a la colocación 26, en +4 para el campeonato y 148 golpes en la sumatoria parcial.



Igualadas en el puesto 43, Valeria Ramírez, María José Bohórquez y Sofía Torres aguardan en +8 y 152 golpes a instancias de la segunda jornada. Catalina Monroy, en +10 con 154; y Valerie Hernández, que hace 156 en +12, completan el grupo de colombianas participantes en las casillas 48 y 53, en su orden.