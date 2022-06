La delegación colombiana va por el botín dorado en el boxeo de los Juegos Bolivarianos

Una noche de gala espera este jueves a la Selección Colombia en el marco de los XIX Juegos Bolivarianos. En el Parque de la Leyenda Vallenata serán los últimos combates de esta disciplina.



Este miércoles el último entrenamiento oficial de la selección tricolor fue especial. El equipo en pleno visitó el gimnasio del medallista de Londres 2012, Óscar Muñoz, quien los invitó a sus instalaciones.



"Es de mucho orgullo para mí que aceptaran la invitación, he vivido estos momentos cruciales como deportista y sabía que acá se iban a sentir bien. Les deseo lo mejor para este jueves", destacó el taekwondista.



La Selección Colombia de Boxeo tuvo su última etapa de preparación en el Centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Bogotá y posteriormente se instaló en Valledupar.



"Hemos hecho un buen trabajo, los muchachos están listos y sabemos que podemos hacer un buen trabajo en estas finales. Mañana (jueves) vamos a saber como nos terminó de ir", aseguró el entrenador cubano Rafael Iznaga.



Y uno de los protagonistas de la noche será el "Tremendo" Yuberjen Martínez, integrante del Equipo Colombia, quien espera defender con éxito los colores del país.



"Estamos bien, salieron de la mejor manera los combates y vamos a darlo todo. Estamos que hacemos una buena presentación", destacó Yuber.



Los boxeadores nacionales que estarán en competencia este jueves desde las 6:00 p.m. serán los siguientes:



- Yuberjen Martínez vs. Miguel Ramos (48-52kg)

- Yilmar González vs. Jean Caicedo (52-57kg)

- José Manuel Viáfara vs. Alexy de la Cruz (57-63kg)

- Jorge Luis Vivas vs. Cristian Pinales (75-81kg)

- Marlon Hurtado vs. Julio Castillo (81-92kg)

- Cristian Salcedo vs. Miguel Veliz (91kg)

- Íngrid Valencia vs. Miguelina Hernández (48-51kg)

- Yeni Arias vs. Omailyn Alcala (54-57kg)

- Angie Valdés vs. Valentina Bustamante (57-60kg)

- Shirleidis Orozco vs. María Moronta (64-69kg)